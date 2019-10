Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Cengiz oynamaya hazır durumda

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Roma’nın teknik direktörü Paulo Fonseca, yarın oynanacak Udinese maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

’da 2019-2020 sezonunda istediği başlangıcı yapamayan ve lider ’un 7 puan gerisine düşen ’da teknik direktör Paulo Fonseca, yarın oynanacak maçında hata yapmak istemiyor.

Hafta sonu oynanan karşılaşmasında alınan üç puandan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fonseca “İtalya Ligi, her takımın kaliteli olduğu zorlu bir organizasyon. Her zaman en iyimizi sahaya koymalıyız. Her maçın bir öncekinden farklı ayrı bir hikayesi var. Milan galibiyeti bizim için normal bir sonuç haline gelmeli. Kendi evimizde oynadığımız her maçı kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Udinese karşılaşmasına da değinen 46 yaşındaki teknik adam “Bizim için zor bir maç olacak. Udinese iyi defans yapan bir takım ve kontra ataklarla bizim canımızı yakmaya çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

Başta Cengiz Ünder olmak üzere oyuncuların durumuyla ilgili de konuşan Fonseca “Cengiz oynamaya hazır durumda. Son birkaç gündür iyi çalışıyor ama hala bütün maçı oynayabilecek kondisyona sahip değil. Bizim için daha fazla çözüm yolu üretmemizi sağlayan önemli bir oyuncu. Kolarov ve Perotti bizim için çok önemli oyuncular. Ancak bu şartlar altında ikisinin de dinlenme şansı bulunmuyor. Mkhitaryan’ın dönüş süreci ağır bir şekilde de olsa ilerliyor. Kaptanımız Florenzi ise çok iyi bir oyuncu, antrenmanlarını sürdürüyor. Gladbach ve Milan maçlarında başka bir çözüm yolu aradım. İlerleyen zamanlarda tekrar takıma dönecektir” dedi.

9 haftası geride kalan Serie A’da 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Roma topladığı 16 puanla 5. sırada bulunuyor.