Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca: Başakşehir üç senedir şampiyonluk için mücadele ediyor

Roma'nın Portekizli teknik adamı Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Başakşehir’in güçlü bir takım olduğunu söyledi.

UEFA J Grubu ilk maçında yarın akşam ile karşılaşacak olan ’da teknik direktör Paulo Fonseca, bir basın toplantısı düzenledi.

Başakşehir’in üç sene önce kendisinin başında olduğu ile oynadığı ve o dönemde Cengiz Ünder’in de Başakşehir forması giydiği hatırlatılan Fonseca, Türk futbolcunun o dönemde de başarılı bir oyuncu olduğuna atıfta bulunarak, "İtiraf etmeliyim ki, o maça dair Cengiz Ünder’i hatırlamıyorum. Bunun nedeni çok basit çünkü Shakhtar o maçı domine etti ve Ünder’in parlamasına izin vermedi" dedi.

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Rakipleri Başakşehir’i de değerlendiren Fonseca, şunları kaydetti:

"Başakşehir, deneyimli ve önemli kariyerleri olan oyunculardan kurulu bir takım. Robinho, Clichy, Arda Turan, Visca, Skrtel. Onlar son üç senedir, oldukça rekabetçi bir lig olan Türk liginde şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tüm dikkatimizi vermemiz gereken bir takım. Deneyimli oyuncuları olan güçlü bir takımla karşılaşacağız"

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma - Başakşehir karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'da başlayacak.