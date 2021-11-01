Jose Mourinho, Roma'nın pazar günü kendi sahasında Milan'a yenilmesinin ardından medyanın sorularını kısa kesti.

Portekizli hocanın takımı Roma, Stadio Olimpico'da Milan'a 2-1 mağlup olurken İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic harika bir performans sergiledi. Jose Mourinho'nun, Serie A'daki menajerlik kariyerinde neredeyse iki buçuk sene süren iç sahada mağlup olmama serisi de son buldu.

Jose Mourinho, maç sonunda oldukça öfkeli görünürken özellikle müsabakanın hakemi Fabio Maresca'ya karşı tepkiliydi.

Ne söylendi?

Mourinho, Milan maçının son düdüğünden sonra DAZN 'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milan'a başarılar diliyorum çünkü başka bir şey söylersem gelecek hafta yedek kulübesinde olamayabilirim.

“Roma'ya saygı duyulmamasına sinir oluyorum. Biz, bu saygıyı onlara gösteriyoruz fakat onlar bize göstermiyorlar. Bu durum beni öfkelendiriyor yani hepsi bu."

58 yaşındaki hocanın maç sonrasındaki basın toplantısı benzer şekilde kısaydı ve Jose Mourinho açıklamalarına basitçe şunu ekledi: "Maçı kazanmak için çaba sarf ettik ancak hakemin bu şekilde performans göstereceğini düşünmüyordum."

Mourinho neden öfkelendi?

Roma, Milan karşısında rakibinin 3 katı fazla şut çekti ve maçı kazanmak için pozisyonlar üretmeye çalışsa da başarılı olmadı. Portekizli hoca, hakemin verdiği kararlardan dolayı maç sonrasında oldukça sinirli göründü.

Milan'ın defans oyuncusu Theo Hernandez'in kırmızı kart görmesinin ardından hakem Maresca, karşılaşmadaki otoritesini korumakta zorlandı.

Jose Mourinho, maç sonrasında sinirli görünse de ihtiyatlı bir şekilde durmaya çalıştı ve bu yüzden bazı soruları cevaplamadı.

Büyük resim

Mourinho, tartışmalı bir açıklama yapmaktan kaçınarak kasım ayındaki milli aranın ardından Roma yedek kulübesinde takımını yönlendirmeye devam etmek istiyor.

Roma, Milan'a sahasında 2-1 kaybetmesinin ardından Serie A'da Venezia ile karşılaşacak.

Ancak Venezia mücadelesinden önce Roma, Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda 6-1 kaybettikleri Bodo Glimt takımını konuk edecek.

Daha fazlası için:

PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor

"Ronaldinho Enes Ünal: Osmangazi'nin Türk dehası"

Inter'den yıllık 7 milyon euro kazanıyor, arabasının fiyatı 2 bin euro