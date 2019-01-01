Roma son dakikada 1 puana razı oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları (24 Ekim 2019)

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta heyecanı başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun üçüncü haftasında A, G, H, I, J, K ve L gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 13 karşılaşma tamamlandı.

Medipol , J Grubu'nda 'nın Wolfsberger takımını ağırladı. Ev sahibi ekip, 78. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 1-0 galip geldi ve puanını 4'e yükselterek ikinci sıraya çıktı.

Başakşehir ile aynı grupta yer alan ise evinde konuk ettiği Borussia karşısında 32. dakikada Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti. 90+5'te penaltı kazanan konuk ekip, Lars Stindl ile karşılaşmanın sonucunu belirledi. 1-1 biten mücadele ile birlikte Roma, gruptaki puanını 5'e yükseltirken Mönchengladbach 2 puanla son sırada yer aldı.

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, evinde 'in Braga ekibine 2-1 mağlup oldu. Braga'ya galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Ricardo Horta ve 80. dakikada Wilson Eduardo kaydetti. Siyah-beyazlıların golü, 71. dakikada Umut Nayir'den geldi. Bu sonuçla Beşiktaş, gruptaki üçüncü maçında da mağlup oldu ve 0 puanla son sırada kaldı. Braga ise puanını 7'e yükselterek liderliğini korudu.

Gruptaki diğer maçta ise Wolverhampton, deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Andras Sporar ile 11. dakikada öne geçen Sloven Bratislava üstünlüğünü koruyamadı. , Roman Saiss ve Raul Jimenez'in golleri ile sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya çıkararak ikinci sıraya oturdu.

UEFA gruplarının üçüncü haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

A Grubu:

Karabağ 2-2 APOEL

G Grubu:

1-1

2-0

H Grubu:

Ludogorets 0-1

0-1 Ferencvaros

I Grubu:

Gent 2-2

1-1 Olexandriya

J Grubu:

Roma 1-1 Borussia Mönchengladbach

Başakşehir 1-0 Wolfsberger

K Grubu:

Slovan Bratislava 1-2 Wolverhampton

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Beşiktaş 1-2 Braga

L Grubu:

Partizan 0-1

AZ Alkmaar 6-0 Astana