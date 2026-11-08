Roma, Sassuolo galibiyetiyle ikinci sıraya yükselirken Gian Piero Gasperini, Inter'in yakın takibini gülerek geçiştirdi

Gian Piero Gasperini, Roma'nın Sassuolo'yu dağıtarak Serie A puan tablosunda geçici olarak ikinci sıraya yükselmesini izledikten sonra neşeliydi. Inter'in pazar akşamı Como ile karşılaşacak olması üzerine deneyimli teknik direktör, maçı nasıl takip etmeyi planladığına dair klasik bir İtalyan futbol esprisi yapmaktan kendini alamadı.

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Roma, rakibi Inter üzerindeki baskıyı artırdı

Roma, Stadio Olimpico'da Sassuolo'yu etkili bir oyunla 3-0 mağlup ederek Serie A puan tablosunda geçici olarak Inter'in üzerine çıktı. Skor rahat bir galibiyete işaret etse de Roma, farkı çok daha fazla açabilecek sayıda fırsat yarattı. Bu sonuç, rakipleri yaklaşan maçlarında nasıl sonuçlar alırsa alsın, Gasperini'nin takımının millî araya güçlü bir konumda girmesini garantiledi.

Alınan galibiyetin keyfini çıkaran Gasperini, şakacı ama meydan okuyan bir tavırla sözü hemen Inter'e getirdi. Sky Sport Italia'ya konuşan teknik direktör, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin yaklaşan Como maçı öncesinde üzerindeki baskıya ilişkin espri yaptı: “Inter-Como maçı mı? İzlemeyeceğiz,” dedi gülerek. “Hepimiz baykuşlar gibi tüneyip bekleyeceğiz.”

Gasperini, ‘yanıt verme’ söylemini reddetti

Roma'nın Manchester United karşısında aldığı son Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından kendini kanıtlaması gerektiği yönündeki yorumlara rağmen Gasperini, takımının performans gösterme baskısı altında olduğu fikrini hızla reddetti. Bu sezonki gelişimlerinin ve olgunluklarının kanıtı olarak, yoğun maç takvimi boyunca sergiledikleri istikrarlı performansı gösterdi. Gasperini, son bir ayda attıkları temellerin sağlam olduğuna inanıyor.

“Katılmıyorum çünkü bu takım iyi performansını sürekli teyit ediyor; yanıt vermesine gerek yok. Ayrıca Manchester maçının akıl almaz bir penaltıyla şekillendiğini de hatırlayalım. Bunu söylemek gerek... Yenilgi var, yenilgi var. 27 günde 9 maçlık inanılmaz bir süreç geçirdik; Real Madrid ve Manchester United'a karşı oynadığımız o iki maçı kaybettik ama iki beraberlik dışında bir galibiyet serisi daha yakaladık. Bu yenilgiler, son bölümde geldikleri için can yakıyor. Ancak üst düzey performansların ardından ve çok güçlü takımlara karşı geldiler,” dedi Gasperini.

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Hücumdaki çeşitliliğe odaklandı

Roma teknik direktörünü en çok memnun eden noktalardan biri, gol tehdidinin tüm takıma yayılması oldu. Mario Hermoso gibi savunmacıların da hücumda katkı verebilmesi sayesinde takım artık goller için tek bir oyuncuya bağımlı değil. Bu taktiksel esneklik, Roma'yı bu sezon ligde çok daha öngörülemez bir rakip hâline getirdi.

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“Birçok şeyi beğendim, bu akşam dikkat çekici performanslar vardı. Hermoso'nun golü, topu kontrol edişi ve vuruşu açısından harika bir goldü. Rakip alanları kapattığı için kilidi açmak kolay değildi ama sabırlıydık ve kaliteli oynadık. Bu yıl gol atma becerimizi büyük ölçüde geliştirdik; bunu farklı şekillerde ve farklı oyuncularla yapıyoruz. Kendimize güveniyoruz ve ne yapacağımızı biliyoruz çünkü Hermoso'nun attığı gol, üst düzey bir hücumcunun atacağı türden. Yenildiğimiz maçlarda da gol attığımızı unutmayalım,” diye açıkladı Gasperini.

Scudetto hedefinde sınır yok

Söz sezonun nihai hedeflerine geldiğinde Gasperini, beklentileri düşürmeyi ya da ikinciliğe razı olmayı reddetti. Inter'in Scudetto'nun en büyük favorisi olmaya devam ettiğini kabul etse de zirve yarışının, aynı şehrin takımı Lazio da dâhil olmak üzere birçok kulübe açık olduğuna inanıyor. Gasperini'nin odağında, mevcut Roma projesinin ne kadar ileri gidebileceğini görmek var.

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“İkinciliğe razı olur muyum? Hayır,” dedi Gasperini gülümseyerek. “Ama bu şampiyonluk için mücadele etmek güzel. Inter en güçlü aday. Bunun dışında, diğerleri gibi biz de şampiyonluk için mücadele edebiliriz. Lazio'yu da bu takımlar arasında görüyorum. Ne hayallere kapılmalı ne de hayal kırıklığına uğramalıyız. Neler yapabileceğimizi bilmiyorum.”