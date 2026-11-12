Roma, Real Madrid'in yıldızında ısrarcı ve Barcelonalı oyuncunun transferinden vazgeçiyor

Roma, önümüzdeki kış transfer döneminde Real Madrid'den dikkat çekici bir transferi gerçekleştirmekte ısrar ediyor; öte yandan bir Barcelona oyuncusunu kadrosuna katma adımından ise geri adım attı.

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Son dönemde birçok haber, Roma'nın önümüzdeki kış transfer döneminde Barcelona'dan Alejandro Balde'yi kadrosuna katmak istediğini doğruladı.

Ancak Balde'nin ayrılığa yönelmesine rağmen, Roma bir sonraki durağı olmayabilir.

Transferler konusunda uzman İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Barcelonalı oyuncunun durumunu Radio Marca'daki "La Pizarra de Quintana" programında analiz etti ve Balde'nin beklediği oyun süresini alamadığını, önümüzdeki kış transfer döneminde bir transferi düşünmeye başladığını belirtti.

Şöyle konuştu: "Balde ocak ayında Barcelona'dan ayrılabilir, ayrılmaya daha açık durumda. Takımda ilk on birde yer almasının garanti olmadığı açık; hiç oyun süresi ya da liderlik rolü almıyor. Oyuncu bu konuyu ciddi şekilde düşünüyor."

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Gazeteci, oyuncuyu Roma'yla ilişkilendiren haberlerin gerçeğini de ortaya koyarak şunları söyledi: "Balde'nin adı bir İtalyan kulübüyle, Roma'yla anıldı ve bunu çok iyi biliyorum... ancak Roma'nın başka öncelikleri var."

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"Roma'nın önceliği defans oyuncuları değil, forvet transfer etmek" diyerek, İtalyan kulübünün transfer piyasasında Balde dışında başka hedefleri olduğunu vurguladı.

Endrick, Roma'nın öncelikleri arasında

Real Madrid'in yıldızı Endrick, Roma'nın masasındaki hedeflerden biri ve Brezilyalı forvet de ocak ayında ayrılabilir; Moretto, ayrılığının giderek daha olası hale geldiğini düşünüyor.

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Şöyle dedi: "Endrick'in kalmak ya da ayrılmak konusunda kararını tam olarak vermediğini düşünüyorum, ancak bana ayrılığı daha olası görünüyor."

Bu durum, Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho'nun tutumuyla çelişiyor.

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Gazeteci şöyle açıkladı: "Mourinho her ne kadar onun önemini ve kalmasının gerekliliğini sürekli vurgulasa da, bu durum büyük ölçüde Real Madrid'in ne istediğine bağlı; ancak bu durumda, daha çok Endrick'in ne istediğine bağlı."

Şunları ekledi: "Bana göre, bilgi ve sezginin bir karışımına dayanarak, ayrılacak."

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Olası duraklara gelince, Moretto İtalyan kulübünü başlıca aday olarak gösterdi: "Durum açısından en iyisi Roma, ancak Inter de onu istiyor, bunun yanı sıra Premier Lig'den başka takımlar da."

Bunun yanı sıra gazeteci, Carlo Ancelotti'nin Brezilyalı oyuncunun kararında oynayabileceği role dikkat çekti.

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Şöyle dedi: "Ancelotti ona tavsiyede bulunacak." Ardından Real Madrid teknik direktörünün tutumuyla ilgili bir bilgiyi açıkladı: "%100 doğrulayabileceğim şey şu ki, Mourinho Endrick'in kesinlikle kalacağını söylediğinde, durumun öyle olmayacağını öğrendim."

Daha önceki haberlere göre, Brezilyalı forvet, kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, başta Roma ve Sporting Lizbon olmak üzere bir dizi Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor; zira yalnızca 7 maçta 140 dakika süre alıp bunlardan birinde Sevilla karşısında ilk on birde başladıktan sonra, sezona mevcut temposuyla devam etmesi onun için zorlaştı.