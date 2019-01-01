Roma - Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Eusebio Di Francesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Sergio Conceiçao'nun öğrencileri Porto'yu ağırlayacak.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak. Kritik karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Maç öncesinde öne çıkan OPTA istatistikleri
- Avrupa arenasında Porto'yu henüz mağlup edemeyen Roma (2B 2M), 1981/82 Kupa Galipleri Kupası ikinci turu ve 2016/17 Şampiyonlar Ligi play-off'unda rakibine elendi.
- İtalyan kulüplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçının altısını kaybeden Porto, tek galibiyetini Eylül 1996'da aldı (3-2 vs Milan).
- Şampiyonlar Ligi'nde katıldığı son sekiz sezonun yedisinde grup aşamasını geçmeyi başaran Roma, yarı final oynadığı geçen sezon iç sahada çıktığı üç eleme turu maçını da kazandı.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son beş maçı kazanamayan Porto (1B 4M), son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mağlubiyet almayan beş takımdan biri olan Porto (Ajax, Barcelona, Bayern Münih ve Lyon ile birlikte), son beş karşılaşmasını kazanarak bu turnuvada tarihinin en uzun serisini yakaladı.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş deplasmanda mağlup olmayan Porto (2G 3B), kupayı kaldırdığı 2003/04 sezonundan (altı maç) bu yana bu turnuvada daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamadı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maçları en fazla penaltıya sahne olan takım Porto (8; 4-4).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran takımlar arasında attığı gollerin tamamı ceza sahası içinden gelen (11/11) üç ekipten biri Roma (Bayern Münih ? 15/15 & Liverpool ? 9/9 ile birlikte).
- Roma Olimpiyat Stadı'nda çıktığı son beş Şampiyonlar Ligi maçında sekiz gol atan Edin Dzeko, turnuva tarihinde Francesco Totti'nin (17) ardından Roma formasıyla en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu konumunda (15).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçta da gol atan Porto forveti Moussa Marega, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi. Marega ayrıca tarihte bunu başaran dördüncü Afrikalı oyuncu konumunda (George Weah, Didier Drogba ve Marouane Chamakh ile birlikte).