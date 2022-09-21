Roma patronu Mourinho'dan sert çıkış: "Rakiplerimizle aynı ekonomik potansiyele sahip değiliz"

Roma; Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum ve Nemanja Matic gibi oyuncuları alarak iyi bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Jose Mourinho, Roma'nın geçen sezon pek çok kişinin beklentilerini nasıl aştığını vurguladı ve bu yıl daha fazlasını istediğinin altını çizdi.

Portekizli teknik direktör, finalde Feyenoord'u 1-0 yenerek Avrupa Konferans Ligi'nin ilk sezonunda şampiyonluğa koştu. Roma; Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum ve Nemanja Matic gibi oyuncuları alarak iyi bir yaz transfer dönemi geçirdi ve bu sezon ilk dörtte yer almak için savaşmaya hevesliler.

Ne söylendi?

Quinas de Ouro etkinliğinde konuşan Mourinho, ilk olarak geçen yılki çalışmalarını ve bu sezon için hedeflerini ortaya koydu.

"Geçen sezon kimsenin beklemediğini yaptık, bu yıl daha iyisini yapmaya çalışacağız. Rakiplerimizle aynı ekonomik potansiyele sahip değiliz.

"7 milyon Euro'luk bir transfer bütçemiz vardı ancak kalitemiz, tutkumuz, birlikte çalışmayı seven birçok insanımız var. Bu önemli bir şey ve sezon sonunda ne olacak göreceğiz."

Ayrıca, istikrarlı açlığının ve gelecek yıllarda da zirvede çalışmaya devam etme arzusunun altını çizdi.

"22 yıl çabuk geçti ama ben devam etmek istiyorum. İyi hissediyorum, güçlü hissediyorum, motive oluyorum, kazanmayı seviyorum, kaybetmekten nefret ediyorum, hiçbir şey değişmedi.

“Saçımın rengi, evet, kırışıklıklar da var ama devam etmek istiyorum. Vakit olmadığı için 22 yıl daha değil, birkaç yıl daha.”

Roma, sezona nasıl başladı?

Sezona iyi bir başlangıç ​​yapan Roma, ilk yedi maçın ardından Serie A'da dört galibiyet ve bir beraberlikten 13 puan alarak 6. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde işler biraz daha zorlaştı. İlk maçı Ludogorets'e 2-1 kaybettiler ancak evinde Fin ekibi HJK Helsinki'ye karşı 3-0 kazandı.