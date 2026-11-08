Rodrigo Mora, Roma'da dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Gol yollarındaki etkili performansıyla ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran genç forvet, uluslararası alanda da adından söz ettirdi. Mora şimdi, efsanevi bir ismin ayrılığından sonraki ilk maçları için Portekiz millî takımına katılmaya hazırlanıyor.

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Cristiano Ronaldo sonrası hayat

Brezilya için yeni bir dönem başladı ve Mora bu dönemin merkezinde yer alıyor. Ronaldo'nun millî takımı bırakma kararının ardından Roma'nın on numarası, hücum hattına öncülük edecek kilit isimlerden biri olarak görülüyor. Bu değişim kritik bir döneme denk geliyor: Millî takım, deneyimli hücum oyuncusunun teknik ekiple yaşadığı bildirilen bir anlaşmazlık sonrasında köklü kariyerine nokta koymasından bu yana ilk kadrosunu açıkladı.

Eski Real Madrid oyuncusunun bıraktığı boşluk sorulduğunda Mora, Sky Sport Italia'ya, Forza Roma'nın aktardığına göre şunları söyledi: “Gururluyum, millî takımda oynamak bir zevk. Ronaldo orada olmayacak ama o benim idolüm; aynı soyunma odasını paylaştığımız dönemde ondan çok şey öğrendim.”

Olimpico'da gollere devam

Roma formasıyla üst üste üç lig maçında gol atan Mora, kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. Son katkısı, Sassuolo karşısında zorlukla kazanılan galibiyette büyük önem taşıdı ve ilk 11'deki yerini daha da sağlamlaştırdı. Genç oyuncu, son dönemdeki gol performansında takım arkadaşlarının payını vurguladı.

Hücum oyuncusu, “Malen'den harika bir pas geldi. Şansımı denedim ve bugün bir önemli gol daha attığım için şanslıydım. Roma da kazanmaya devam ediyor” dedi. Mora, sezonun ilk haftalarına kıyasla takımda daha fazla süre bulmasına da değinirken profesyonel futboldaki rotasyona olgun bir bakış açısı sergiledi. “Futbol çılgınca bir şey. Bazen oynarsınız, bazen oynamazsınız ama hazır olmanız gerekir” diye ekledi.

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Soulé ve Dybala ile uyum yakalıyor

Mora'nın başkentteki başarısında, hücumdaki takım arkadaşları Matias Soule ve Paulo Dybala ile giderek gelişen uyumunun da payı var. Üçlü, kısa sürede Serie A'nın en heyecan verici yaratıcı hücum birlikteliklerinden biri hâline geldi. Mora, takım arkadaşlarını en iyi nasıl tamamlayacağını hâlâ öğrendiğini ancak sahadaki uyumlarının her maçla birlikte geliştiğini söyledi. “Mati ile oynamak çok güzel, her şey kolaylaşıyor. Ayrıca harika biri, bana çok yardımcı oldu. Paulo içinse sıfatlara gerek yok, çok iyi bir oyuncu. Onlarla oynadığım için mutluyum” dedi.

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Mora, genel gelişiminde Gasperini'nin talepkâr antrenörlüğünün payı olduğunu belirtti. Özellikle savunma yönünden kaydettiği ilerlemenin, son millî takım davetini almasında belirleyici olduğuna inanıyor. “Hoca savunmada da çok şey istiyor. Her gün, her alanda gelişiyorum. Bu çalışma millî takıma çağrılmamda çok önemliydi. Benim ve ailem için harika bir dönem” ifadelerini kullandı.

Hızlı yükselişine dönüp bakıyor

Geçirdiği sürece dönüp baktığında Mora, İtalya'nın en üst düzey ligindeki baskıya ne kadar hızlı uyum sağladığına neredeyse kendisi de şaşırıyor. Porto'dan gelen oyuncu, kariyerinin temellerini atmasını sağlayan eski kulübüne derin bir minnet duyuyor. Futbolda her zaman inişler ve çıkışlar yaşandığını, istikrarını korumasında ise dengeyi sürdürmenin ve teknik direktörün talimatlarına uymanın kilit rol oynadığını belirtti.

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“Kolay değil... Geriye dönüp baktığımda üçüncü profesyonel kariyerimdeyim. Bu kadar hızlı yükseleceğimi beklemiyordum. Porto'ya minnettarım; onlara her şeyimi borçluyum. Küçük hâlime iyi çalıştığını söylerdim. Bugün olduğum insan için minnettarım” dedi.