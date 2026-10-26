Gian Piero Gasperini, Roma'nın Napoli ile 3-3 berabere kaldığı heyecanlı maçın ardından yaşananlara ilişkin görüşlerini paylaşırken Massimiliano Allegri hakkındaki haberlere de değindi. Roma teknik direktörü, salı günü Cagliari ile oynayacakları Serie A maçına hazırlanırken kadro derinliği konusunda umutlu olduğunu da söyledi.

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Gasperini, tünelde yaşandığı öne sürülenlere şüpheyle yaklaştı

Roma'nın Napoli ile 3-3 berabere kaldığı heyecanlı maçın ardından gündemi, rakip takımın teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin davranışları belirledi. Napoli teknik direktörü, Leonardo Balerdi'nin son dakikalarda attığı beraberlik golünün ardından maçın bitimine doğru kırmızı kart gördü ve daha sonra iki maçlık saha kenarı yasağı aldı. Son düdükten kısa süre sonra çıkan haberlere göre Allegri, tünelde de itirazlarını sürdürdü ve Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına ilişkin imalı sözler söylediği öne sürüldü.

TuttoMercatoWeb'in aktardığına göre Gasperini, Allegri'nin Roma'ya Avrupa kupalarında bir yerin hediye edildiğini bağırdığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt verirken sakinliğini korudu. Gazetecilere, “Ben bunları duymadım, siz aktardınız. Rakamlar, geçen yıl yaptığımız her şeyin toplamı. Bununla ilgili herhangi bir yorum okumadım; bu kesinlikle talihsizdi” dedi.

Cagliari maçı öncesi Dybala'dan iyi haber

Disiplin tartışmalarının dışında Gasperini, yıldız forvet Paulo Dybala'nın sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme paylaştı. Bu sezon tüm kulvarlarda sekiz maça çıkıp dört asist yapan Arjantinli oyun kurucu, baldırındaki sorunlar nedeniyle Roma'nın son üç maçını kaçırdı.

Gasperini, basın mensuplarına “İyileşme açısından yetişme ihtimali olan tek oyuncu Dybala. Onu yedek kulübesinde yanımızda bulundurup bulunduramayacağımızı görmek için bu öğleden sonra bazı denemeler yapacağız” dedi. “Bu bile başlı başına olumlu olur. Buna çok güveniyorum.” Teknik direktör, maçlar arasındaki kısa süre oyuncuların fiziksel durumunu dikkatle yönetmeyi gerektirdiği için Manu Kone ve Mile Svilar'ın durumlarını kontrol etmenin yanı sıra ilk 11'in diğer bölgelerinde rotasyona gidip gitmemeyi de değerlendiriyor.

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Taktiksel rotasyon ve kadro derinliği

Son beraberliğinin ardından puanını 18'e çıkaran Roma, Serie A'da üçüncü sıraya yükseldi ve lider Inter'in dört puan gerisinde yer aldı. Cagliari maçı yaklaşırken Gasperini, üst sıralarda mücadele eden takımların sıkça karşılaştığı bir kadro seçimi sorunuyla karşı karşıya.

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Roma teknik direktörü, kadro seçimine ilişkin şunları ekledi: “Rotasyon açısından bugün ilk antrenmanımızı yapıyoruz ve maçın arifesindeyiz. Bu yüzden bugün karar vermem gerekecek. Muhtemelen evet, ama rakibe ilişkin değerlendirmemize göre göreceğiz. İyi bir şekilde rotasyon yapabilecek bir kadromuz var.”

Yenilmezlik serisini sürdürme hedefi

Roma, son 15 Serie A maçında hiç yenilgi almadan formda bir dönem geçiriyor. Nisan ayının başlarına kadar uzanan bu etkileyici seri, kulübün yakın tarihindeki en istikrarlı dönemlerden biri. Gasperini, bu istikrarı soyunma odasındaki kültüre ve oyuncularını risk almaya, ileriye dönük oynamaya teşvik eden kulüp yönetiminin desteğine bağladı.

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Teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: “Bir istikrarımız var ve ilerlemeye devam etmeliyiz. Hedefimiz gelişmeyi sürdürmek; bunun hiçbir sınırı yok. Sahada yapmak istediklerimizi tekrarlayabildik ve bu, zaman içinde bize sonuç getiriyor. Maçlara aynı şekilde yaklaşmaya devam ediyoruz. Kadromuz gelişiyor ve bizi proaktif ve cesur olmaya teşvik eden bir kulübümüz var.”