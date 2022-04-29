Tammy Abraham doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını itiraf ediyor. Aynı şeyi bu sezon daha önce de yaşamıştı.

Ama bu seferki daha kötü. Bu kez hissettiklerini sözcüklere dökmek daha da zor. Biraz önce 3-0 kazandıkları Roma derbisinde iki gol attı.

Maç sonu röportajını giderek ilerlettiği İtalyancasıyla vermeyi düşündü, ama "bu muhteşem anı hakkıyla betimleyebilmek için" İngilizcede karar kıldı.

Tacını yeni giymiş 'Derbi Kralı'na', adını haykıran taraftarların videosunu izlerken ise tek kelime yetiyor: "İnanılmaz!"

Gerçekten inanılmazdı. Hala da öyle. Aradan geçen bir ayda Roma taraftarlarının Abraham'a olan sevgisi biraz daha arttı, bu inanması güç bir olay.

Bu karşılıklı sevginin böylesine hızlı gelişeceğini ve tribünlerin onu kısa sürede bağrına basacağını kim tahmin edebilirdi ki?

Belki de sadece Jose Mourinho.

Hatırlarsanız, geçen yıl bu zamanlar Abraham kötü bir dönemden geçiyordu. Chelsea'nin tüm kulvarlardaki en golcü ismi olmasına rağmen yeni menajer Thomas Tuchel'den çok az süre alabiliyordu.

Abraham, daha Maviler'in Ağustos'taki Romelu Lukaku hamlesi gelmeden önce, ilk 11 şansı bulamadığı için yetiştiği kulüpten ayrılmaya karar vermişti.

Roma'nın başına yeni geçen Jose Mourinho onu yanına getirmekte ısrarcıydı, ama Abraham kararsızdı.

Golcü oyuncu başka takımlara kiralanmaktan hiçbir zaman çekinmemişti, ama evi olan Londra'dan temelli ayrılmak ona cazip gelmiyordu. Çocukluğunda taraftarı olduğu Arsenal'a gitmeye daha meyilliydi.

Roma'nın kendisine olan ilgisini, Chelsea'de birlikte oynadığı çocukluk arkadaşı Fikayo Tomori'yle paylaştığında Milanlı savunmacının verdiği karşılık, "Dostum, bu çok iyi bir lig!" oldu.

Tomori, Guardian'a verdiği röportajda "Serie A'nın Abraham'ın oyununa çok şey katacağını biliyordum" diyor.

"Ona Serie A hakkında çok güzel şeyler anlattım, çünkü burada geçirdiğim ilk altı aydan büyük keyif aldım. Burada oynamanın ona da çok faydası oldu."

Buna karşı çıkmak imkansız. Geçen yaz takım değiştiren oyuncular içinde Abraham kadar büyük sıçrama yapan çok az isim var.

İtalya'ya mükemmel adapte oldu.

Sol bek Rick Karsdorp saha içinde kusursuz bir uyum içinde olduklarını söylüyor. "Özel bir santrafor" olarak nitelediği Abraham'a yaptığı dört asist bunun kanıtı. Abraham saha dışında da yeni arkadaşlarıyla oldukça iyi anlaşıyor, özellikle Nicolo Zaniolo'yla arası çok iyi."

Profesyonelliğiyle teknik ekibi etkileyen Abraham, antrenmanlardan önce ve sonra sakatlık riskini azaltmaya yönelik bireysel çalışmalarını hiç aksatmıyor.

Abraham'ın İtalyan mutfağına (favorisi pesto soslu makarna) ve İtalyan kültürüne olan düşkünlüğü şaşırtıcı değil. Şehir merkezinde ya da Laghetto dell'Eur'daki evinin çevresinde uzun gezintilere çıkmaya bayılıyor.

Hepsi birleşince ortaya formunun zirvesinde bir oyuncu çıkıyor.

24 - Since the start of the current Century, Tammy #Abraham is the only third #Roma player able to score at least 24 goals in a single season after Edin Dzeko and Francesco Totti (2 times each). Pulling. #RomaBodo pic.twitter.com/eMjuBHShCv — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 14, 2022

Abraham, Perşembe günü Leicester City ile oynayacakları Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçı öncesinde 46 maçta 24 gol attı.

Ne Vincenzo Montella, ne de Gabriel Batistuta Roma'daki ilk sezonlarında bu sayıya ulaşamadı (ikisi de 21 gol attı).

Stamford Bridge'teki son günlerinde "dibe vurduğunu" itiraf eden Abraham, derbinin ardından DAZN'a verdiği demeçte mütevazı bir şekilde kendisine verilen desteğe işaret ediyor.

"Bunu takım arkadaşlarıma, taraftarlara, teknik direktöre, teknik ekibe, beni ailenin bir parçası gibi hissettiren herkese borçluyum. Herkesin sana inanması özgüven sağlıyor."

"Beni buraya getirmek için büyük bir para ödediler, bunun karşılığını vermeliyim."

Roma, Abraham'ı 2021 yazının Serie A'daki en pahalı transferi yaptığında buna şüpheyle yaklaşanlar olmuştu.

Ama Mourinho, Abraham'ın 40 milyon euro'luk bonservisinin hakkını vereceğinden emindi.

Tomori'nin etkisi de yadsınamaz, ama Abraham'ı Roma'ya imza atmaya asıl ikna eden Portekiz teknik adamdı.

Abraham'daki gizli potansiyeli gören Mourinho, genç forveti yeni bir ülkede ve yeni bir ligde oynamanın gelişimine katkıda bulunacağına ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

Ama pahalı transferine fazla yumuşak davranmasını beklemek yanlış olurdu. Sonuçta Mourinho, sevgi-nefret ilişkisinin kitabını yazmış bir teknik adam.

Abraham'ın bu sezon sergilediği en iyi performansların ardından bile eleştirilerini dile getirmekten çekinmedi.

Derbide attığı iki golün ardından DAZN mikrofonlarına şöyle konuşmuştu:

"Daha fazlasını yapabilecek potansiyeli olduğunu biliyorum. Sadece golleri değil, yaptığı pres, mücadelesi, geriye gelip yaptığı savunma ki bunu Vitesse maçında bir kere bile yapmamıştı [Konferans Ligi son 16 turu]."

"Tammy'den çok şey istiyorum, çünkü neler yapabileceğini biliyorum. Mesele sadece gol atmak değil, Tammy her maçı bu şekilde oynamalı."

Abraham da oyununa yeni bir boyut ekleyen, karanlık sanatlar uzmanı Mourinho'nun hakkını veriyor.

"Sahada her zaman nazik olamazsınız. Savunmacıları ürkütecek o karaktere ihtiyacınız var. Ben de bunu yapmayı gün geçtikçe daha iyi öğreniyorum."

Abraham rakip savunmalara korku salmakta giderek ustalaşıyor. Kuvvetli deparları ve amansız bitirici vuruşlarıyla Roma taraftarlarının gönlünü fethetmeyi başardı.

Batistuta ve Montella'nın rekorunu kırmaya yaklaştığını da coşkulu taraftarların Instagram'da sürekli olarak gönderdiği mesajlardan öğrenmişti.

Taraftarlar şimdi ondan Roma'nın kupa hasretine son vermesini bekliyor. 2007/08 sezonundaki İtalya Kupası zaferinden bu yana kupa kaldıramayan Roma, Avrupa'daki son şampiyonluğunu ise 1972'deki Anglo-İtalyan Kupası'nda yaşamıştı.

Perşembe günü King Power Stadı'ndaki ilk maç Abraham için İngiltere'ye dönüş anlamına geliyor. Bu yaz Premier Lig'e döneceğine dair birçok söylentinin çıkması da şaşırtıcı değil.

Chelsea, Abraham'ın sözleşmesine 2023 yılı için 68 milyon sterlin'lik bir geri alma opsiyonu koydurmuştu. Ancak Roma'nın Abraham'ı bu yaz kadrosuna katmak isteyen Arsenal'dan 80 milyon sterlin talep ettiği konuşuluyor.

Olimpiyat Stadı için "evim" diyen Abraham'ın ise Roma'dan ayrılma konusunda acelesi yok.

"Sahada olduğum her andan keyif alıyorum. Taraftarlar ilk dakikadan tezahürata başlıyor. Bu kulüp için her şeyi yaparım."

Haberin devamı aşağıda

"Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum."

Abraham daha şimdiden 'Derbi Kralı' unvanını kazandı. Kim bilir, Avrupa'da bir kupa kaldırırsa onu Roma'nın yeni imparatoru bile ilan edebilirler!