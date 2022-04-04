Roma'da Jose Mourinho yönetiminde sergilediği performansla Serie A'nın en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmayı başaran Tammy Abraham, yeniden Premier Lig'de oynayabileceğini söyledi.

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen Abraham, adının Premier Lig kulüpleriyle anılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Ne söylendi?

İtalya'ya transfer olduktan sonra 23 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, talkSport'a yaptığı açıklamada adının Chelsea ve Arsenal ile anılmasını değerlendirdi:

"Adımın diğer takımlarla anıldığı haberleri gördüğümde kendimi iyi hissediyorum. Bu benim iyi bir yolda ilerlediğimi gösteriyor ve motive ediyor.

"Şu an Roma için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. Adım birçok kulüple anılabilir ama geleceğin neler getireceğini kimse bilemez.

"İngiltere'de büyüyen Londralı bir çocuğum. Bu yüzden yeniden Premier Lig'de oynamak isterim ama Roma ile bir kupa kazanmak bunlardan daha önemli."

Mourinho'ya övgü

"Mourinho'nun dünyanın en iyisi olarak nitelendirilmesinin bir nedeni var. Oyuncularıyla iletişim kurma konusunda harika.

"Sizi nasıl kullanacağını ve size kendinizi özel hissettirmeyi biliyor. Onun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ne zaman yeterince iyi olduğumu hissetsem daha fazlasını vermem gerektiğini söylüyor.

"Chelsea altyapısında oynadığım dönemde orada görev yapıyordu ve A takım antrenmanlarına katıldığım zamanlarda bana her zaman sert davranmıştı.

"Chelsea'de fazla oynamayan bir oyuncu olarak buraya geldiğinizde Mourinho gibi birinin size güvendiğini hissetmek ihtiyacınız olan güveni duymanızı sağlıyor"

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