Roma'nın golcüsü Tammy Abraham'dan Jose Mourinho'uy üzecek açıklama

Roma'da Jose Mourinho yönetimindeki ilk sezonunda 52 maçta 27 gol kaydeden İngiliz santrfor Tammy Abraham, Premier Lig'e dönüş sinyali verdi. 24 yaşındaki oyuncu Roma'ya kendisini ispatlama fırsatı verdikleri için aşık olduğunu açıklarken, buna rağmen gelecek sezon da takımda olacağına dair bir herhangi bir açıklama yapmadı ve soru işaretleri oluşturdu.

Ne söylendi?

3-0'lık Torino galibiyetiyle gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı garantileyen Roma ile çarşamba günü Konferans Ligi finali oynayacak olan Abraham, maçın ardından DAZN'a yaptığı açıklamada Serie A'da bir sezonda en fazla gol atan İngiliz oyuncu olmanın mutluluğunu yaşadığını ve söyledi ve takım arkadaşlarına teşekkür etti:

"Uzun ve zorlu bir sezon oldu. Tüm takım arkadaşlarımla birlikte çok büyük bir çaba gösterdik. Şimdi dört gözle final karşılaşmasını bekliyoruz ve bunun için hepimiz heyecanlıyız.

"Bu kulübe katıldığım ilk günden bu yana aşık oldum. Her zaman goller atmak ve asistler yapmak istedim. Umarım bu yılı bir kupayla tamamlarız ve bu sezonu mükemmel hale getiririz. Kendimi kanıtlama imkanı veren bu kulübü çok seviyorum ve kalbim her zaman burada olacak.

"Geleceğin neler getireceğini hep beraber göreceğiz"

Geçtiğimiz sezon Chelsea forması giyen ancak istediği forma şansını bulamayan Abraham, yaz transfer döneminde 40 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu. İtalya'da sergilediği performansla İngiltere Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından birine dönüşen Abraham'ın Premier Lig'e dönebileceği tahmin ediliyor.

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