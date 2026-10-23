Napoli, İtalya Ligi'nin sekizinci haftasında yarın cumartesi günü Roma ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş karşılaşmalarına ilişkin dikkat çekici rakam ve istatistiklerin yanı sıra oyuncularla ilgili bir dizi bireysel gösterge de ön plana çıkıyor.

İstatistik alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre Napoli, İtalya Ligi'nde Roma ile 55 maçta berabere kalırken 50 galibiyet ve 53 mağlubiyet aldı. Napoli, en üst seviyedeki tarihinde yalnızca Torino karşısında bu sayıdan daha fazla beraberlik yaşadı; o da 56 beraberlikle.

Napoli, İtalya Ligi'nde kendi sahasında Roma karşısında oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı; 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Takım, bu müsabakada kendi sahasında Roma karşısında, 1971 ile 1982 yılları arasındaki dönemden bu yana mağlubiyet görmeden geçirdiği daha uzun bir maç serisi yakalamamıştı; o dönemde 10 galibiyet ve 1 beraberlikle üst üste 11 maç yenilgisiz oynamıştı.

Gelecek maçlar NAP Serie A 12:00 ROM

1994-1995 sezonunda galibiyet için 3 puan hesabı sisteminin benimsenmesinden bu yana, İtalya Ligi'nde Napoli'ye deplasmanda hiçbir takım, 8 galibiyeti bulunan Atalanta'dan daha fazla galibiyet almadı; Roma ise 7 galibiyet elde etti; aynı sayıya Fiorentina, Juventus ve Lazio da ulaştı.

Bununla birlikte Roma, Mart 2018'den bu yana, 4-2 kazandığı maçtan beri Napoli sahasında ligde hiçbir galibiyet elde edemedi.

Napoli, bu sezon İtalya Ligi'nde oynadığı ilk 7 maçın 3'ünü kaybetti; buna karşılık 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Takımın ilk 7 haftada en az 3 mağlubiyet aldığı son sefer 2009-2010 sezonundaydı; o sezon 4 maç kaybetmiş, yedinci maçın ardından Roberto Donadoni görevden alınmış ve yerine Walter Mazzarri sorumluluğu üstlenmişti.

Napoli, İtalya Ligi'nde kendi sahasında oynadığı son 2 maçta kalesini gole kapattı; ancak bu müsabakada Diego Armando Maradona Stadı'nda, Eylül-Ekim 2021 arasındaki dönemden bu yana üst üste 3 maç kalesinde gol görmeden geçememişti.

Roma, bu sezon İtalya Ligi'nde 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı ve ilk 7 haftanın ardından, 18 puan topladığı 2014-2015 sezonundan bu yana en iyi çıkışını yakaladı.

Roma, Napoli'yi yenmesi halinde puanını 20'ye yükseltecek ve bu müsabakadaki katılım tarihinde 8 maç sonrasına ait üçüncü en iyi hasılatına ulaşacak; bunun önünde 2000-2001 sezonundaki 21 puanı ve 2013-2014 sezonundaki 24 puanı bulunuyor.

Roma, bu sezon İtalya Ligi'nde deplasmanda oynadığı 3 maçta kalesini gole kapadı. Takım, bu müsabakadaki katılım tarihinde tek bir sezonda deplasmandaki ilk 4 maçta kalesini gole kapamayı yalnızca bir kez başarmıştı; o da 2017-2018 sezonundaydı.

Santiago Castro ve Emanuele Lolli'nin golleri sayesinde, 2004 ve sonrasında doğmuş olup bu sezon İtalya Ligi'nde Roma adına gol atan farklı oyuncuların sayısı 4'e yükseldi; başka hiçbir takım bundan daha fazla sayıya ulaşmazken, Como ve Monza da aynı sayıyı kaydetti.

Roma'nın genç yeteneği Emanuele Lolli, bu sezon İtalya Ligi'nde 19 yaş ve 61 günlükken 5 maçta ilk 11'de yer aldı ve 19 yaş ve 68 günlük olacağı sırada altıncı kez ilk 11'de sahaya çıkabilir.

"Opta", galibiyet için 3 puan hesabı sisteminin uygulandığı dönemde, yani 1994-1995 sezonundan bu yana ilk kez sahneye çıkan oyuncular arasında, Roma ile en üst seviyede bu göstergeyi daha genç bir yaşta yalnızca Marquinhos'un geçtiğini belirtti; o da 18 yaş ve 181 günlükken.

Roma, Rasmus Højlund'un İtalya Ligi'nde karşısında en çok dakika oynadığı takım; 223 dakika oynadı ancak herhangi bir gol atmayı başaramadı.

Bununla birlikte Roma, Danimarkalı forvetin bu müsabakada karşısında birden fazla asist yaptığı tek takım olmaya devam ediyor; iki gol pası verdi.



