Roma, Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi ( ) takımlarından ’nın geçen yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Çetin, transferiyle sarı-kırmızılı kulübün kayıp çocuklara ulaşılmasına yönelik sosyal sorumluluk kampanyasına bir kez daha katkıda bulundu.

İtalyan ekibinin, Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken, yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası, milli futbolcu ile bir kez daha amacına ulaştı.

Roma, geçen yıl 16 Ağustos’ta transferini açıkladığı Türk futbolcunun duyurusunu yaparken, aynı zamanda kayıp ilanı verdiği 15 yaşındaki bir İngiliz erkek çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu duyurunun ardından, Mert Çetin de Twitter’daki hesabından bir açıklama yaparak, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sono molto felice di poter contribuire alla ricerca di questi bambini scomparsi. Loro sono il nostro futuro e dobbiamo averne cura. Ringrazio il mio club, l’AS ROMA, per la sensibilità che mostra su questo tema e per essere da esempio per tutti gli altri club. https://t.co/T29PVM8NA7