Roma menajeri Jose Mourinho, Inter maçının ardından gazeteciyle tartıştı

Jose Mourinho, Roma'nın Inter'e evinde 3-0 mağlup olduğu maçın ardından soru kabul etmedi ve bir gazeteciyle tartıştı.

Yönetici olmanın, gazetecilikten çok daha zor olduğunu belirten Mourinho; bu nedenle gazetecilerden daha fazla para aldığını söyledi.

Mourinho, takımının kötü performansına cevap vermek yerine kısa bir konuşma yapıp basın toplantısını sonlandırdı.

Ne söylendi?

Roma menajeri soru sormaya çalışan muhabire, "İşiniz bizimkinden çok daha kolay, bu yüzden sizden çok daha fazla kazanıyoruz" dedi.

Mourinho refuses to take the first question and tells a journalist: “Your job is a lot easier than ours which is why we earn a lot more than you” pic.twitter.com/spMDacWgrU — Patrick Kendrick (@patrickendrick) December 4, 2021

Mourinho yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Stüdyoda ve evlerinde sorulara vereceğim cevabı bekleyen insanlardan özür dilerim.

"Inter, normal şartlarda bizden daha güçlü. Normal olmayan koşullarda ise bizden çok daha güçlüler. Geçen sezon, ligi Roma'nın 29 puan önünde tamamladılar. Bugün, sakat ve cezalı oyuncularımız vardı ve onları yenmemiz çok zordu.

"Maçı kazanma potansiyelimiz neredeyse sıfırdı. Bir gol atmak bizim için çok önemliydi, çünkü sadece iki ya da üç kez gol atma şansımız olabilirdi ve bunu başaramadık.

“Roger Ibanez ve birçok oyuncumuz kendi pozisyonlarında oynamadı, ancak buna rağmen yine de 3 gol yememeliydik.

Büyük resim

Mourinho'nun takımı Roma, lider AC Milan'ın 13 puan gerisinde bulunuyor ve Serie A'nın zirvesinden uzaklaşıyor.

Roma, üst üste maçlar kaybederken Portekizli menajer, eskiden olduğu gibi kendisine özgü olan kalıplaşmış hareketlerini sergilemeye başladı.

Inter'e karşı 3-0 yenilen Roma'da menajer Mourinho, hocalık kariyerinde ilk kez devre arasına 3 fark geride girdi.

Daha fazlası için: