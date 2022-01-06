Roma menajeri Jose Mourinho, forvet oyuncusu Tammy Abraham'ı kırmızı kart görmekten kurtardı

Roma’nın forveti Tammy Abraham Milan maçında bir gol atarken bir de penaltıya sebep oldu. İngiliz oyuncunun, kırmızı kart görme ihtimali de vardı, fakat hocası Mourinho buna izin vermedi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Mourinho’nun ısrarla istediği Abraham, 34 milyon sterlin karşılığında Roma’nın yolunu tutmuştu.

Abraham, şu ana kadar Serie A’da sergilediği performansla Portekizli menajerin kendisini neden bu kadar çok istediğini kanıtladı.

Başarılı performansıyla alkış alan İngiliz forvetin, ligde 13 golü bulunuyor.

Ne yaşandı?

Tammy Abraham, Milan maçının henüz 6. dakikasında ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve rakiplerine penaltı kazandırdı. İngiliz oyuncu, bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

Böylece maç, Abraham için kabus gibi başlamış oldu.

Milan adına penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Olivier Giroud geçti ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Junior Messias’ın golüyle Milan, Roma karşısında 2-0 öne geçti.

Tammy Abraham kötü başladığı maçın 40. dakikasında topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirerek skoru 2-1'e getirdi.

Bu gol, Roma’nın maça ortak olma umudunu artırdı.

İngiliz forvet, attığı bu golle Serie A’daki 13. golüne ulaşarak etkileyici performansını sürdürdü.

Jose Mourinho devreye girdi

Mourinho, sezon başında ısrarla istediği Abraham'ın ikinci sarı kartı göreceğini anladığı bir anda oyuncusunun yanına doğru giderek kırmızı kart görmesini engelledi.

Portekizli menajer, iki oyuncu grubu arasında çıkan bir tartışmada sahanın içine doğru koştu ve Abraham’ı derhal oradan uzaklaştırdı.

Abraham’a oradan ayrılmasını emreden Mourinho’nun, oyuncusuna öfkeli bir şekilde bağırdı da görüldü.

Bu olayın ardından Rafael Leao’nun golü geldi ve Milan, Roma karşısında 3-1 öne geçti.

Ibrahimovic penaltı kaçırdı

Gianluca Mancini’nin yaptığı müdahale ile Milan son dakikalarda bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen İsveçli yıldız İbrahimovic, penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Roma, 9 kişi kaldığı maçta Milan’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Bu skorun ardından Milan 1 maç fazlasıyla lider Inter’in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alırken Roma, 32 puanla Serie A’nın 7. sırasında bulunuyor.

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