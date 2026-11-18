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Malen'in geleceği ne olacak? Hollandalı oyuncunun Roma formasıyla gösterdiği çıkış, Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün onun durumuyla ilgilenmesine yol açtı. Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Bu kulüpler, eski Aston Villa oyuncusunu Gasperini'nin takımından koparmaya çalışacak.

Malen'in peşinde hem Premier League devleri hem de Bundesliga'dan bir dev kulüp var. Yaz transfer dönemi öncesinde temsilcileriyle temas kurulup nabız yoklanıyor. Bu girişimler olası bir teklifin ön hazırlığı niteliğinde.

Ancak Roma hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Kulüp, Malen'in başkentte sergilediği ve beş büyük ligde eşine rastlanmayan performansın ardından sözleşmesini uzatıp maaşına zam yapmak için çalışıyor. Kimse onun yaptığını yapamadı; kimse 34 maçta 27 gollük bir bilançoyla övünemiyor. Bu rakamlar, yüksek miktarlı bir zam içeren yeni sözleşmeyi hak etmesi için güçlü bir referans.

Geçen ocakta, 2030'a kadar geçerli ve sezon başına yaklaşık 3,7 milyon avro net maaş ile bonuslar içeren bir sözleşmeyle takıma katıldı. Bu tutar, Aston Villa'da aldığı 4,6 milyon avro ve 700 bin avroluk bonustan çok daha düşük. Bu nedenle ücretinin mutlaka yukarı yönlü revize edilmesi gerekecek.

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Roma'nın Malen için daha uzun süreli bir sözleşme ve net 4 milyon avronun üzerinde bir maaş düşündüğü belirtiliyor. Bu da onun Svilar'ı geride bırakıp kadronun en yüksek maaşlı oyuncusu olmasını sağlayabilir.