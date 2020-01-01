Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Goal
Serie A'nın 21. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Roma ve Lazio karşı karşıya geliyor.
20 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Roma, 38 puanla Lazio'nun hemen arkasında 4. sırada yer alıyor.
Lazio ise 1 maç eksikle 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından topladığı 45 puanla 3. sırada bulunuyor.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadelede hakem Giampaolo Calvarese görev yapacak.
|Maç
|Roma - Lazio
|Tarih
|26 Ocak Pazar
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|beIN Sports 3
|İnternet yayını
|Nesine.com
Muhtemel 11'ler
Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Veretout, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko
Lazio: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile