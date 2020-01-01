Serie A

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Goal
Roma şehrinin iki dev ekibi Roma ve Lazio'yu karşı karşıya getiren Derby della Capitale, Serie A'nın 21. haftasında oynanacak.

Serie A'nın 21. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Roma ve Lazio karşı karşıya geliyor.

20 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Roma, 38 puanla Lazio'nun hemen arkasında 4. sırada yer alıyor.

Lazio ise 1 maç eksikle 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından topladığı 45 puanla 3. sırada bulunuyor.

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Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadelede hakem Giampaolo Calvarese görev yapacak.

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Maç Roma - Lazio
Tarih 26 Ocak Pazar
Saat 20:00

TV & İnternet Yayını

TV Yayını beIN Sports 3
İnternet yayını Nesine.com

Muhtemel 11'ler

Roma: Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Veretout, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

Lazio: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile

 

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