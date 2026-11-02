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Udinese Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
SID
Çeviri:

Roma karşısında evinde yaşanan hezimetin ardından: David Alaba'nın kulübünde teknik direktör görevden alındı

Serie A
Venezia - Udinese
Venezia
Udinese

İtalya’nın en üst düzey futbol liginde mücadele eden Udinese Calcio, iki yılı aşkın sürenin ardından Alman teknik direktörü Kosta Runjaic ile yollarını ayırdı.

Bunu eski Bayern yıldızı David Alaba'nın kulübü pazartesi akşamı duyurdu ve 55 yaşındaki teknik adama "önemli başarılarla dolu" dönemi için teşekkür etti.

Runjaic'in takımı, devam eden Serie A sezonunun ilk on maçında yalnızca beş puan topladı. 30 yılı aşkın süredir aralıksız en üst ligde mücadele eden Udinese, geçen cumartesi AS Roma'ya sahasında 5-2 yenilmesinin ardından 19. sırada, düşme hattının derinliklerinde bulunuyor.

Runjaic, 2024'te Legia Varşova'dan Udine'ye gelmiş ve kulübü on yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez puan tablosunun üst yarısına taşımıştı. Yerine, Serie A kariyerinde daha önce Verona, Empoli ve Venezia'yı çalıştıran Paolo Zanetti'nin geçeceği konuşuluyor.

Avusturya doğumlu Runjaic, daha önce Almanya'da Darmstadt 98, MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern ve 1860 Münih'in de aralarında bulunduğu takımlarda teknik direktörlük yapmıştı.

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