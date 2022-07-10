Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından olmasına rağmen 2024'te sona erecek kontratını yenilemeyen Nicolo Zaniolo, başkent ekibinden ayrılabilir.

Jose Mourinho'nun kulüpteki ilk sezonunda UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Roma, yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu takımda tutma konusunda zorlanıyor. Kontratı 2024 yılında sona erecek oyuncunun Juventus'un ilgisi nedeniyle yeni sözleşmeye imza atmaması, mali açıdan kayıp yaşamak istemeyen Roma yönetiminin elini kolunu bağlıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Juventus yönetimi Zaniolo'yu transfer etmek için yıldız oyuncunun kulübüyle yeni sözleşme imzalamamasını koz olarak kullanmayı planlıyor. Bu yaz şu ana dek Angel Di Maria ve Paul Pogba transferlerini açıklayan Juventus yönetiminin Massimiliano Allegri'nin kadrosunu sezon başlamadan Zaniolo ile güçlendirmek istediği biliniyor.

Inter'den takasla gelmişti

Roma oyuncunun bonservisini 50 milyon euro olarak belirlerken, bu bedel Juventus için en iyi seçeneğin kiralama formülü olduğunu ortaya koyuyor. Şimdilik kesin olan şu ki Roma, Feyenoord'a karşı kazanılan UEFA Konferans Ligi zaferinin mimarı olan isimlerden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu problem kulübün başını ağrıtacak.

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2018 yazında Nainggolan'ın Roma'dan Inter'e transferi sırasında takasla Roma'nın yolunu tutan Zaniolo, o günden bu yana 111 maça çıktığı Roma'da 22 gol atmıştı. Güçlü fiziği ve üst düzey tekniğiyle Roberto Mancini'nin de dikkatini çeken yıldız oyuncu, deneyimli teknik direktör tarafından son dönemde sıklıkla İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna da davet ediliyordu.

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