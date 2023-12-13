Roma ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Jose Mourinho, Newcastle United ve Real Madrid’den de ilgi görüyor

Roma ile yeni sözleşme imzalaması beklenen Jose Mourinho, bu ihtimal gerçekleşmezse Newcastle United’ın başına geçebilir.

Tottenham ile yaşadığı hayal kırıklığının ardından Roma’nın başına geçen ve İtalyan takımıyla önce Konferans Ligi’ni kazanan ardından da Avrupa Ligi’nde final oynayan Jose Mourinho’nun kulübüyle olan yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Portekizli teknik adam yeniden Premier Lig’e dönebilir.

Habere göre Mourinho Roma’dan iki senelik yeni bir sözleşme talep ederken, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Newcastle United da Mourinho’nun durumunu yakından takip ediyor. Roma’nın Mourinho’ya bir senelik kontrat önerme arzusu da Newcastle’ın şansını yükseltiyor.

Real Madrid de takipte

Roma taraftarlarının yoğun desteğini arkasına alınan Mourinho için Pazar günü tribünlerde, “Ömür boyu Romalı” pankartı açılmıştı.

Habere göre taraftarların baskısı kulübün sahibi Friedkins’i Mourinho’yu takımda tutma konusunda ikna ederken, Mourinho’nun yıllık 7.5 milyon euroluk bir teklifi kabul etmesi bekleniyor. Öte yandan Newcastle’ın yanı sıra Carlo Ancelotti’yi Brezilya Milli Takımı’na göndermeye hazırlanan Real Madrid de eski teknik direktörünün durumunu oldukça yakından takip ediyor.