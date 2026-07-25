İtalyan basınında yer alan haberler, Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné'nin İngiliz kulübüne transferi konusunda Roma ile Manchester United arasında süren görüşmelerde Marcus Rashford'un adının gündeme geldiğini ortaya koydu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'yla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Koné'yi kadrosuna katmak isteyenlerin başında Manchester United geliyor. Ancak kulüp yönetimi, Roma'nın oyuncudan vazgeçmek için talep ettiği 60 milyon euro'yu ödeme konusunda hâlâ çekimser.

Gazete, United yetkililerinin transferin bedelini düşürme çabasıyla Roma ile müzakerelere devam ettiğini ve görüşmelere Rashford'u dahil etme fikrinin de masaya konulduğunu ekledi.

Ancak haberde, bu adımın hayata geçirilmesinin karmaşık göründüğü vurgulandı. Rashford'un yıllık net maaşının yaklaşık 10 milyon euro olduğu, buna ek olarak 2,5 milyon euro'ya varan primler aldığı belirtildi. Bu durum, onu İtalya Serie A'da açık ara en yüksek maaşı alan oyuncu yapacak.

Haberde, Roma'nın Rashford'u başlangıçta kesin transfer yerine kiralık olarak kadrosuna katmayı tercih ettiği, bunun ise Manchester United'ı oyuncunun maaşının büyük bir bölümünü üstlenmek zorunda bırakabileceği ifade edildi. Bu senaryo ise şu an için pek olası görünmüyor.

Öte yandan Roma, Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamasına yardımcı olacak bir gelir elde etmek amacıyla yaz döneminde Koné'yi satmayı değerlendiriyor.

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