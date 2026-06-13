Roma, Gasperini Şampiyonlar Ligi için transferi bekliyor: Oranlara göre Giallorossi, Greenwood için favori

Roma'yı son katılımından yedi yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdükten sonra, Gian Piero Gasperini'ye sunulacak "hediye" Mason Greenwood olabilir. İngiliz forvet, Marsilya'da iki sezonda 48 gol atarak yeniden parladığı için bu, büyük bir transfer hamlesi olacaktır.





Ancak her şeyden önce, Planetwin365 ve Goldbet bahis analistlerinin de doğruladığı gibi, bu transfer Giallorossi için mümkün görünüyor; analistler, Greenwood'un başkente gelme ihtimalini 2,50 oranla değerlendiriyor. Roma şu anda, özellikle Tottenham ve Arsenal gibi diğer rakiplerinden uzaklaşmış durumda; bu takımların oranı 7,00 iken, Atletico Madrid'in oranı ise 8,00'de. Bu heyecan verici transfer, Gasperini'nin takımına Şampiyonlar Ligi'ne dönüşte en iyi şekilde mücadele edebilmesi için büyük bir teknik ve yaratıcılığa sahip bir oyuncu kazandıracak.