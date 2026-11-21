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Gian Piero Gasperini, Serie A'nın en iyi hücumuna sahip Roma'sının keyfini çıkarıyor. Takım, ligin ilk 12 haftasında 36 gol attı: Bu da maç başına ortalama 3 gol demek.

Roma, Parma deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle 30 puana yükseldi. Lider Lazio'nun 2 puan gerisindeki Roma, 28 puanlı Inter'in pazar akşamı Atalanta deplasmanında oynayacağı maçı bekliyor.

Roma Teknik Direktörü Gasperini, maçın ardından Dazn'e konuştu: "Sahadan çıkarken yine dans ettim mi? Hayır, sadece taraftarları selamladım. Kollarımı bir penguen gibi yanımda tutamam (gülüyor, editörün notu)."

"Çok mutluyum. Lig arasındaki millî takım maçları için birçok oyuncu ayrıldığında her zaman biraz belirsizlik olur. Kaldığımız yerden iyi başlamak önemliydi. Farklı skor, bu maçın ne kadar zor geçtiğini anlatmıyor. Maç, sonucun gösterdiğinden çok daha dengeliydi."

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"Her zaman daha yüksek hedefler koymak gerekiyor ama bu takım her açıdan gelişiyor. Kötü bir gol yedik; bunun ardından zihinsel olarak 1-1'lik beraberlik golünü yeme riski vardı. Ancak çok güçlü bir tepki verdik. Gol atabileceğimizi bilmenin verdiği güven sayesinde, olumsuz bir olay yaşandığında bile bunu geride bırakıp oynamaya devam edebileceğimize inanıyoruz."

"Malen'den önce aynı yıl Serie A'da üç kez hat-trick yapan son futbolcunun kim olduğunu hatırlıyor muyum? Genoa'da Milito veya Gilardino... Hatta hayır, Atalanta'da Ilicic. Büyük Josip! Malen, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund ve Aston Villa gibi büyük takımlarda değerini zaten göstermişti. Ben belki de onu kendini en iyi gösterebildiği yerde oynattım."

"Dünyada kendi mevkisinde ondan daha iyi kaç santrfor var? Birçok büyük forvet var. Bazı yetenekli gençlerin de öne çıkmaya başladığı Serie A'da da durumumuz iyi. Malen'in, onun değerini en üst düzeyde ortaya çıkaran takımımızla uyumu olağanüstü."