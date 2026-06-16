Roma, Gasp rahatlayabilir: Dybala ve Pellegrini’nin sözleşme uzatmaları tamamlanmak üzere; transfer cephesinde ise Greenwood’a dikkat

"Henüz ne yapacağımı bilmiyorum, her kulüp bir seçenek." Paulo Dybala'nın Arjantin'de ESPN'e sadece birkaç gün önce verdiği bu sözler artık uzak bir anı haline geldi ve Roma ile sözleşme yenilemesi, “Joya”nın Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynama ihtimalinin de desteğiyle bir adım öteye gelmiş görünüyor. Bahis şirketleri de bundan emin: Roma’da kalması, Sisal’da 1,10 oranla bahis konusu. Lorenzo Pellegrini de, Gian Piero Gasperini’nin talep ettiği teknik devamlılığı sağlamak için, bazı takviyeler dışında, maaşında bir indirim karşılığında sözleşme uzatımını garantiledi. Eski kaptanın sözleşme uzatımı, Betflag’da 1,05 oranla bahis konusu.





Takviyelerden bahsetmişken, transfer listesindeki en sıcak isim, Gasp’ın Leon Bailey’de bulamadığı sol ayaklı kanat/ofansif orta saha oyuncusu İngiliz Mason Greenwood olmaya devam ediyor. Olympique Marsilya’dan (iki sezonda 37 gol attığı kulüp) transferi için oranlar 2,50’den 2,00’e düştü.