NE OLDU? Keane, yaz aylarında Old Trafford'dan ayrılmadan önce hem United'a hem de Chelsea'ye olan aşkını ilan eden Matic'e istisna getirdi.

"Kulüpte standartlar nerede? Devam etme arzusu nerede, sonuna kadar devam et?" dedi ev ekledi:

"Ayrılıyorum, harika zaman geçirdim... United her zaman kalbimde olacak.

"Tabii ki Chelsea ve Benfica da kalbimde olacak dediğinde çok şaşırdım, çünkü hepsi kalbinde olamaz."

NE DEDİLER: The Times'a konuşan Matic, Keane'e doğrudan bir yanıt verdi ve öfkeli kişiliğinin modern oyunda hoş görülmeyeceği konusunda ısrar etti:

"Yaptıklarına saygı duyuyorum, ama futbolun değiştiğini anlaması gerekiyor.

"Chelsea için oynadım ve onlardan nefret ettiğimi söyleyemem. Maçtan sonra basına konuşurken bu konuda sinirlenemem.

"Sahadaki davranış şekli, bugünün futbolunda yüzde 70'i kırmızı kart olacak türdendi. Dünyadaki tüm kameralar oradayken artık kimseye yumruk atamazsın.

"Asıl kahraman, sokağa çıkıp bir şey söyleyebilendir. Ama o, bana karşı her zaman çok iyiydi.

"Bu yüzden, toplum içinde ne söylediği, dürüst olmak gerekirse umurumda değil.

"Kariyerimde ne yaptığımı biliyorum ve şu anda çok mutluyum."

BÜYÜK RESİM: Matic, bu sezon United'dan eski takım arkadaşı Harry Maguire'a yönelik sosyal medya eleştirilerinden de hayal kırıklığına uğradı.

Sırp oyuncu, İngiltere enternasyonalini devirmeye çalışanlar hakkında şunları söyledi:

“İnsanların ona yaptığı şey bir felaket. Her şeyin bir sınırı olmalı ve bu insanların bir kısmı sosyal medyada yazıyor, kendi hayatları yok ve bu yüzden başkası hakkında kötü şeyler yazmak zorundalar.”

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