Roma, yaklaşan millî maç arası için Nahuel Molina’nın Arjantin Millî Takımı’na son anda çağrılmasını engelleyerek kararlı bir tutum sergiledi. Savunma oyuncusunun FIFA tarafından verilen men cezası önemli ölçüde azaltılmasına rağmen Roma, Molina’yı Trigoria antrenman tesislerinde tutmayı tercih etti.

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Millî takım kadrosuna ilişkin tutum

Roma'nın, Molina'nın bu hafta millî takım kadrosuna katılmasına izin vermeyeceğini Arjantin Futbol Federasyonu'na bildirdiği belirtiliyor. Haberin kaynağı Football Italia. Savunma oyuncusunun yaklaşan millî maç arasının bir bölümünde teknik olarak oynayabilecek durumda olması, bu kararı birçok kişi için sürpriz hâline getiriyor.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, bek oyuncusunu planlarına dahil etmek istese de talebin zamanlaması Roma'nın ret kararında önemli rol oynamış gibi görünüyor. İtalyan ekibi kararından geri adım atmayarak oyuncunun çarşamba günü kulüp arkadaşlarıyla antrenmana çıkması gerektiğinde ısrar ediyor.

FIFA cezasındaki indirimin ayrıntıları

Bu durumun arka planında FIFA'nın verdiği önemli bir disiplin cezası var. Molina, İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ettiği 2026 Dünya Kupası finalinin sonunda sergilediği şiddet içeren davranış nedeniyle başlangıçta yedi maç men ve 77.000 dolar para cezası aldı. Takım arkadaşı ve eski Roma orta saha oyuncusu Leandro Paredes'e de 10 maç men ve 90.000 dolar para cezası verildi.

Cumartesi günü Molina'nın cezasının yedi maçtan dört maça indirildiği doğrulandı. Sağ bek, ekim ayında Arjantin'in Bolivya, Burkina Faso ve Benin karşısında kazandığı üç hazırlık maçında forma giymeyerek cezasının büyük bölümünü tamamladı. Bu üç maçın ardından, yeniden belirlenen dört maçlık cezasından geriye yalnızca bir maç kaldı.

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Arjantin'in yaklaşan maçları

Arjantin'in kasım ayındaki millî maç arasında iki önemli hazırlık maçına çıkması planlanıyor. Önce kıtadaki rakibi Uruguay'la, ardından Kosta Rika'yla karşılaşacak. Molina ikinci maçta oynayabilecek olsa da Roma, uzun mesafeli yolculuktan kaçınmanın hem oyuncunun hem de kulübün yararına olduğunu düşünüyor.

Yazın yaşanan olayların ardından yoluna devam eden Scaloni'nin kadrosu, İtalya'nın en üst ligindeki oyunculara ağırlık vermeyi sürdürüyor. Arjantin'in son kadrosunda Serie A'dan yedi oyuncu bulunuyor. Kadroya çağrılanlar arasında Molina'nın Roma'daki takım arkadaşları Leonardo Balerdi, Matias Soule ve Santiago Castro da var. Böylece Roma, Como ikilisi Nico Paz ve Maxi Perrone, Parma'dan Mariano Troilo ve Fiorentina'dan Franco Mastantuono ile birlikte kadroda güçlü biçimde temsil ediliyor.

Roma'nın şampiyonluk yarışında Molina'nın kilit rolü

Molina, bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı; Şampiyonlar Ligi'nde bir gol attı ve Serie A'da iki asist yaptı. Katkıları, Roma'nın ligde güçlü bir sezon geçirmesine yardımcı oldu. Roma, Serie A puan tablosunda 27 puanla üçüncü sırada ve lider Lazio'nun yalnızca iki puan gerisinde.