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Roma'daki çılgın gecenin ardından Mourinho ile Valverde arasında açık tartışma

J. Mourinho
F. Valverde
Real Madrid
Roma - Real Madrid
Roma
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
Uruguay
İtalya
İspanya

Real Madrid'in Roma karşısındaki geri dönüşünün sırrı çatışmanın nedeni

Real Madrid, Olimpico Stadı'nda geçen çılgın bir gecede Roma karşısındaki geriliğini tüm tahminleri alt üst eden heyecanlı bir zafere dönüştürdü. Teknik direktör Jose Mourinho ise maç sonrası yaptığı açıklamalarla karmaşık taktiksel mücadelenin perde arkasını anlattı.

Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Farklı bir oyun anlayışına sahip, yoğun şekilde adam adama markaja dayanan zorlu bir rakiple karşılaştık. Yediğimiz iki goldan memnun olmasam da öne geçmeyi hak ettiler. Ancak zorlu iki İtalyan rakip karşısında bize 6 puan kazandıran önemli bir galibiyet elde ettik ve kendimizi çok iyi bir konuma taşıdık."

Mourinho, takımın planını ancak oyuncu değişikliklerinden sonra uygulayabildiğini söyleyen Fede Valverde'nin açıklamalarına ise şöyle yanıt verdi: "Valverde ile tamamen aynı fikirde değilim, çünkü rakip bizim analiz ettiğimiz tüm önceki maçlarından farklı bir dizilişle karşımıza çıktı. Sağ kanattan üç oyuncuyla hücum ettiler ve kanatta Wesley'e baskı yapmak için ileri çıkmamızı engelleyen bir oyuncu vardı."

Portekizli teknik adam, geri dönüşü sağlayan düzenlemeleri de açıkladı: "Bu nedenle ilk yarı boyunca gerekli düzenlemeleri yapmak için Tchouameni ile çok konuştum. İkinci yarı başladığında takımın daha dengeli hale geldiğini hissettim, ancak orta sahada yaptığımız hata nedeniyle yememeyi gereken bir gol yedik; rakip hücuma geçiş anını kullanıp golü buldu."

Mourinho şöyle devam etti: "Sonrasında organize bir mücadele ruhu gösterdik; taktiksel bir çerçeve içinde duygusal bir tepkiydi ve bize çok yardımcı oldu. Gasperini'nin takımlarının oyun tarzını iyi biliyorum, çünkü İtalya'da uzun yıllar geçirdim. Fakat sağ kanattan kurduğu hücum planıyla bizi şaşırttı. Yine de futbolda mucize yoktur; o tempoyu 90 dakika boyunca korumak çok zor."

Villarreal karşısında işe yarayan, sağda Valverde üçlüsü ile orta sahada Arda Güler'in yer aldığı sistemin kalıcı olarak kullanılması ihtimaline dair ise Mourinho, "Her maç bir diğerinden farklıdır" demekle yetindi.

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