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Parma'ya attığı dört golle Donyell Parma, Donyell Malen gol krallığı yarışında yeniden zirveye yerleşti ve Serie A golcülerine mesaj gönderdi. Onunla birlikte Roma da Inter, Lazio ve diğer tüm takımlara aynı mesajı verdi. Gasperini'nin forveti, bu haftanın tartışmasız yıldızı. Artık büyük isimlerle kıyaslanırken tarihi rekorları da hedefliyor.

Malen hakkında Gazzetta dello Sport'a konuşan isim Fabio Capello'ydu.

"Bana Paolo Rossi'yi hatırlatıyor. Ceza sahasında Pablito ile aynı kurnazlığa sahip. Ancak Malen buna biraz daha fazla güç ve teknik ekliyor. Olağanüstü bir golcü", diyen Roma'nın eski teknik direktörü, geçmişte Malen'i kanatta oynatan teknik direktörler hakkında konuşmamayı tercih etti.

Eski isimler onu futbolumuzun efsaneleriyle kıyaslarken mevcut teknik direktörü Gian Piero Gasperini ona özen gösteriyor. Parma'da daha önce söylediklerini hatırlattı ve Malen'i motive etmek için tarihi bir rekoru kullandığını açıkladı.

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"Onu motive etmek için Higuain'i geçebileceğini söyledim... Onunla biraz oynuyorum. Diyelim ki 30'a ulaşırsa mutlu olurum", demişti. Trigoria'daki soyunma odasında da bunu ona söylemeye devam ediyor.

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Gasp'ın kastettiği, Gonzalo bir Serie A sezonunda atılan 36 gollük rekor: Gonzalo Higuain bu sayıya 2015-16'da Napoli formasıyla, Ciro Immobile ise 2019-20'de Lazio formasıyla ulaştı. Malen ise Como'da gördüğü kırmızı kart nedeniyle yalnızca 11'inde oynayabildiği ilk 12 lig haftasında 12 gole ulaştı.

Peki rakipleri o dönem nasıl başlamıştı? 2015-16 sezonunda Gonzalo Higuain, 12 hafta sonunda 9 gol atmıştı; bu sayı Romalı oyuncununkinden azdı. Pipita ilk yarıyı 18 golle tamamlamış, 36. golüne ise son haftada Frosinone'ye yaptığı hat-trick'le ulaşmıştı.

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Ciro Immobile ise 2019-20'ye daha iyi başlamıştı: Lazio'nun forveti 12 hafta sonunda 14 gol atmıştı; bu da Hollandalı oyuncudan 2 gol fazla demekti.

Rekora ulaşmak için Malen'in kalan 26 maçta 24 gol daha atması gerekiyor: Yani maç başına bir golün biraz altında bir ortalama tutturmalı.