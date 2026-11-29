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Olimpico'da Roma, Monza karşısında maça hükmediyor ancak ilk yarıda Donyell “Bobby” Malen'in yaşadığı sorun nedeniyle tam anlamıyla sevinemiyor. İlk 24 dakikada bir gol ve bir asist yapan Hollandalı forvet, skor henüz 1-0'ken hızlı hücuma çıkarken maruz kaldığı sert müdahalenin ardından kısa süre içinde topallamaya başladı.

Gasperini, Malen'den en azından devre arasına kadar dayanmasını istedi. Hollandalı oyuncu defalarca sağlık ekibinin müdahalesini ve oyundan alınmayı istese de devreye kadar dayanmak zorunda kaldı. Devre arasında Olimpico'dan topallayarak ayrılırken sol ayağının üzerine basmakta güçlük çekiyordu.

NE OLDU? 20. dakikada Roma, soldan başlayıp sağa taşıdığı hücumu geliştirirken Manu Kone, topu Hollandalı oyuncuya derinlemesine göndermeyi seçti. İlk anda Goglichidze'nin markajından kurtulan Malen, topu kontrol edip hızlanarak rakibini geçti ancak Gürcü oyuncunun müdahalesiyle durduruldu.

Geç kalınmış, çok tehlikeli müdahalede kramponların çivileri Malen'in Aşil tendonu ve ayak bileği hizasına isabet etti. Hollandalı oyuncu acı içinde yerde kaldı ve kısa süre sonra kramponunu çıkarıp yeniden giyerken topallamaya başladı.

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KANAMALI YARA: Malen önce yedek kulübesinden kramponunun değiştirilmesini istedi, ardından bol miktarda soğutucu sprey ve sonrasında bir ağrı kesici talep etti. Ancak uzun süre topalladı. Kanayan kesik, koşarken ve topa vururken onu inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. Birkaç kez şut çekmeyi ve depar atmayı da denedi ancak şiddetli ağrı nedeniyle hemen ardından bacaklarını bükerek durdu.

41. DAKİKADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ: Oyuncu değişikliği sonunda devre arasında yapıldı. Castro, 41. dakikada Malen sahanın ortasına oturup kesin olarak oyundan alınmayı istediğinde sahaya girmeye hazırdı. Gasperini ise devre arasında yapılabilecek bir değişiklik için değişiklik hakkını o anda kullanmamak amacıyla Malen'den biraz daha dayanmasını istedi. Nitekim değişiklik ilk yarı ile ikinci yarı arasında yapıldı.

İLK TEŞHİS: Gasperini maçın bitiş düdüğünün ardından şöyle konuştu: “Tendonuna basıldı, kramponu sürtündükçe ağrı hissediyordu ve oyundan çıkarmak daha iyi oldu ama bence birkaç günlük bir durum.”