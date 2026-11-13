Roma'da Gasperini'ye iyi haberler: 3 önemli isim takımla antrenmanlara döndü Geçtiğimiz günlerde takımla antrenmanlara dönen Dybala ve Mancini'nin ardından Mile Svilar da nihayet takım arkadaşlarıyla antrenman yapmaya başladı

Geçtiğimiz günlerde kısmen takımla çalışmaya başlayan Dybala ve Mancini’nin ardından Mile Svilar da nihayet takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara döndü.

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Trigoria'dan Gian Piero Gasperini için iyi haberler var. Millî ara, Roma'ya sakatlar listesine giren birçok önemli oyuncusunu geri kazanma fırsatı veriyor. Son günlerde Paulo Dybala ve Gianluca Mancini'nin kaydettiği ilerlemenin ardından bugün Mile Svilar'dan da olumlu bir haber geldi.

DYBALA VE MANCINI - İtalyan savunmacı ile Arjantinli forvet, yaşadıkları fiziksel sorunları atlattıktan sonra son günlerde takımla kısmen çalışmaya başlamıştı. Mancini sağ fleksör kasında rahatsızlık, Dybala ise baldırında bir yaralanma yaşamıştı. Bugünkü antrenmanın tamamında takım arkadaşlarıyla çalışan iki oyuncu, yeniden forma giyebilecek duruma gelme yolunda önemli bir adım daha attı.

SVILAR DA GERİ DÖNDÜ - Asıl beklenen haber ise Sırp kaleciden geldi. Sky Sport'un haberine göre Svilar, antrenmanın ilk bölümünde takımın geri kalanıyla çalıştı. Ayağındaki sorun nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci için bu, cesaret verici bir gelişme. İyileşme süreci ilerlerken Roma, bir numaralı kalecisine millî aranın hemen ardından yeniden kavuşma ihtimaline daha umutla bakabilir.

DÖNÜŞTE ÜÇÜ DE İLK 11'DE Mİ? - Roma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de deplasmanda Parma ile karşılaşarak sahalara dönecek. Bu, Gasperini için önemli bir maç. Teknik direktör, puan tablosunun zirvesinde önünde yer alan Lazio ve Inter'i yakalama mücadelesine yeniden ivme kazandırmak için üç kilit oyuncusundan tekrar yararlanmayı umuyor. Roma'nın fikstürü kâğıt üzerinde zorlu görünmüyor: Serie A'da 29 Kasım'da evinde Monza ile karşılaşacak, 4 Aralık'ta ise Bologna deplasmanına çıkacak. Ancak takvimde kırmızı kalemle işaretlenen maçlar, 25 Kasım Çarşamba günü PSG'ye ve 8 Aralık'ta Sporting Lizbon'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları. Roma'nın play-off yarışında puan alması gerekiyor.