Roma'da Gasperini, Kvernadze'yi ocakta istiyor: Sözleşme maddesi, yüksek komisyon ve yurt dışından gelen tehdit

Serie A'nın sürpriz ismi Giorgi Kvernadze. Gol yollarında da etkili performans sergileyen oyuncu, İtalya'nın büyük kulüplerinin ilgisini şimdiden çekti. Roma da önümüzdeki aylar için onu takip ediyor. Daha doğrusu, onu ocak ayında Trigoria'ya getirmek istiyor.

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Mora, Pellegrini, Dybala ve Soulé topu ayaklarına almak istiyor, boş alanlara koşu yapmıyor. Bu nedenle Gasperini, yüksek tempolu, koşu gücü yüksek ve boş alanlara etkili koşular yapabilen bir kanat oyuncusu istiyor. Kvernadze, Roma teknik direktörünün çizdiği profile tam olarak uyuyor.

2003 doğumlu oyuncu sezona iyi başlayarak Everton gibi diğer Premier League kulüplerinin de dikkatini çekti: Yalnızca 12 maçta 5 gol ve 6 asist. Roma, rakiplerinden önce davranmak için transferi ocak ayında bitirmeye çalışmanın avantajlı olduğunu biliyor.

Kvernadze'nin menajeri, Kvaratskhelia'nın da menajeri ve genç Gürcü oyuncu için yüksek bir komisyon talep ediyor: 6 ila 10 milyon arasında bir rakamdan söz ediliyor. Roma, Jugeli ile pazarlık ederek önemli bir sorunu çözmek zorunda kalacak.

Frosinone, 2003 doğumlu oyuncunun 30 Haziran 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlıyor. Kulübün hedefi, 4 milyonluk maddeyi de kaldırmak ancak bu kolay olmayacak. Söz konusu madde ocak ayında değil, yalnızca yaz aylarında kullanılabilecek.