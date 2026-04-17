Roma'da büyük şok: Gasperini aniden gözyaşlarına boğuldu, oradan uzaklaştı ve kapıyı kırdı

Gian Piero Gasperini, Cuma akşamı Atalanta Bergamo ile kulübü AS Roma arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısını aniden gözyaşları içinde terk etti.

İtalyan teknik adam, Atalanta'da dokuz yıl boyunca sadakatle görev yaptıktan ve bu süre zarfında Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, geçen yaz AS Roma'ya transfer olmuştu.

Roma ile şu anda Serie A'da altıncı sırada yer alıyor. Como FC'nin cuma akşamı Sassuolo'ya 2-1 yenilmesi nedeniyle, kulüp cumartesi akşamı ilk 5'e girebilir.

Geçen hafta, Gasperini'nin pozisyonu aniden baskı altına girdi. Danışman ve kulüp ikonu Claudio Ranieri, Gasperini'nin geçen yaz dördüncü tercih olduğunu söyledi ve pozisyonunun dokunulmaz olmadığını belirtti.

Basın toplantısında Ranieri'nin açıklamaları gündeme geldi. “Anlamıyorum. Ranieri ile aramızda hiçbir zaman bir sorun olmadı. Bunu beklemiyordum. Bunca yıldır hiç böyle bir muamele görmemiştim.”

Konu Ranieri’nin Atalanta’daki dönemine gelince, gözyaşlarına boğuldu. “Roma’da yaptığınız her şeyin mükemmel olması gerekir. Bergamo’da başarılı oldum çünkü çevremdeki insanlar bana güveniyordu.”

“Atalanta harika bir kulüptü, orada teknik direktörle birlikte çalışılıyordu. Ayrıldım çünkü sonunda işler biraz değişti, kısmen sahiplik değişikliği nedeniyle, kısmen de çok yakın olduğum ‘baba figürü’ (Antonio Percassi, ed.) yüzünden…”

Bu son cümlenin ardından Gasperini aniden koltuğundan kalktı ve gözle görülür bir şekilde duygulanmış bir halde basın toplantısını terk etti. La Gazzetta dello Sport’a göre, odadan çıkarken kapı kolunu kırdı.



