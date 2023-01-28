Portekizli menajer, yeniden Premier Lig'e dönmek için kolları sıvadı.

NE OLDU? Daily Mail, şu anda Chelsea'nin menajeri olan Graham Potter'ın yakın gelecekte kulüpten ayrılması durumunda Jose Mourinho'nun Londra ekibinin başına geçebileceğini bildirdi.

Chelsea'nin, mevcut menajerini destekleme konusunda bir açıklama yapmasına rağmen henüz net bir karar verilmediği de açık...

Mourinho; Roma yönetim kurulu tarafından transfer konusunda desteklenmediği için Londra'daki karısına ve çocuklarına yeniden Chelsea'ye katılmak istediğini söyledi.

BÜYÜK RESİM: Portekizli hoca, Roma'nın yaptığı son icraatlere bakıp kulübün ekonomik olarak iyi durumda olmadığını fark etti.

Tecrübeli hoca 2021'de Roma'ya geldiğinden beri, Tammy Abraham, Marash Kumbulla ve Eldor Shomurodov gibi oyuncular için 126,5 milyon € (111 milyon £ / 157 milyon $) para harcandı.

Bununla birlikte, İtalyan ekibi geçtiğimiz yaz transfer döneminde sadece Zeki Çelik'i Lille'den yaklaşık 6 milyon £ (5 milyon £ / 6.5 milyon $) gibi bir bedelle kadrosuna dahil etti.

Nemanja Matic, Paulo Dybala gibi oyuncular bedelsiz olarak gelirken Gini Wijnaldum ise Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Roma'ya katıldı.

Görünen o ki; bir zamanlar Roma'da olan para şimdilerde yok.

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MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? Şimdilik Londra'ya dönüş niyetinde olan Mourinho, Roma'yı 2018'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne geri götürmek istiyor.

Ve böylece, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısının üzerine bir şeyler daha inşa edecek.

Şu anda Serie A'da beşinci sırada olan Roma'nın üstünde, Inter ve Lazio var.

Mourinho'nun takımı, Pazar günü deplasmanda lig lideri Napoli ile karşılaşacaklar.