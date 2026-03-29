Roma, Çelik'in durumu iyi: Yaralanma ihtimali yok, Türkiye kadrosunda kalacak ve Inter'e odaklanacak

Roma'dan iyi haberler: Çelik'in durumu iyi, herhangi bir sakatlığı yok ve Montella'nın Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynayacağı maçta kadroda yer alacak. Bu durum, Inter maçında bu defans oyuncusuna ihtiyaç duyacak olan Giallorossi için de bir rahatlama oldu.





KÖTÜ HABER YOK - Celik'in Türkiye-Romanya maçı kaçırmasının ardından yapılan test sonuçları geldi ve sonuçlar olumlu. Roma'nın kanat oyuncusu Zeki Celik'te herhangi bir sakatlık tespit edilmediğinden, Kosova deplasmanında forma giyecek. Celik, kas yaralanması olmadığını gösteren tetkiklerden geçti: oyuncu sadece hafif bir rahatsızlık hissetmiş ve Türkiye milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın emrinde olacak. Milli takım maçları bittikten sonra, oyuncu Pazar akşamı Inter ile oynanacak büyük maç öncesinde Trigoria'ya dönebilecek.