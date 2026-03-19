Roma-Bologna 3-4 (uzatmalar): Maç istatistikleri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik (109' Zaragoza), Pisilli (104' El Aynaoui), Koné (20' Pellegrini), Wesley; Cristante; El Shaarawy (57' Robinio Vaz), Malen. Yedekler: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Tsimikas, Rensch, El Aynaoui, Pellegrini, Robinio Vaz, Zaragoza. Teknik direktör: Gasperini.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik (73' Casale), Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega (91' Moro); Bernardeschi (79' Orsolini), Castro (73' Dallinga), Rowe (73' Cambiaghi). Yedekler: Pessina, Heggem, Lykogiannis, Odgaard, Dallinga, Sohm, Dominguez, Orsolini, Cambiaghi. Teknik direktör: Italiano
Hakem: Kovacs. Yardımcı hakemler: Marica-Tunyogi. Dördüncü hakem: Szabolcs Kovacs. VAR: Tiago Martins. AVAR: Van Driessche.
Sarı kartlar: Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Lucumì (B), Freuler (B), Ferguson (B)
Golcüler: 22' Rowe (B), 32' Ndicka (R), 47' Bernardeschi (B), 58' Castro (B), 69' Malen (R), 81' Pellegrini (R), 110' Cambiaghi (B)