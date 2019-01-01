Roma Başkan Yardımcısı Baldissoni: Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'le eşleşen Roma'dan Başakşehir ve Kolarov ile ilgili açıklamalar geldi.

takımlarından 'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol ile UEFA 'nde yapacakları maçları merakla beklediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için 'ya gelen Baldissoni, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir, Borussia ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak." diye konuştu.

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Başakşehir ile daha önce Avrupa'da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için 'den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.