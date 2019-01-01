Roma - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Estrada Fernandez yönetecek.
Temsilcimiz Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 14. sırada bulunuyor.
5 puanı bulunan Roma ise üçüncü haftası geride kalan İtalya Serie A'da sekizinci sırada yer alıyor.
İki takım tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.
Roma - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
Roma ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi J Grubu karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Roma - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki Roma - Başakşehir karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Roma - Başakşehir maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Başakşehir'in galibiyetine 6.00 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.90 olarak belirlenmiş.
Roma galibiyetine verilen oran ise 1.30.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.