Avrupa Ligi

Roma - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son güncelleme
Yorum()
depophotos
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk sınavını Roma karşısında veriyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Estrada Fernandez yönetecek.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 14. sırada bulunuyor.

Editörün Seçtikleri

5 puanı bulunan Roma ise üçüncü haftası geride kalan İtalya Serie A'da sekizinci sırada yer alıyor.

İki takım tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.

Roma - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Roma ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi J Grubu karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Roma - Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki Roma - Başakşehir karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Roma - Başakşehir maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Başakşehir'in galibiyetine 6.00 oran veriyor.

Haberin devamı aşağıda

Beraberliğin oranı 3.90 olarak belirlenmiş.

Roma galibiyetine verilen oran ise 1.30.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Kapat