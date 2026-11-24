Luis Enrique, Roma'yı çalıştırdığı 2011-12 sezonunu güzel anılarla hatırlarken Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde Gian Piero Gasperini yönetimindeki korkusuz bir rakibin beklediği konusunda uyardı. PSG teknik direktörü, Serie A'da Gasperini ile yollarının kesiştiği dönemi de anımsattı ve Roma'nın agresif oyun tarzının son şampiyonu zorlayacağını vurguladı.

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Enrique, PSG'yi korkusuz Roma'ya karşı uyardı

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde Parc des Princes'e yapacağı ziyaret öncesinde oyuncularını alışılmadık ve zorlu bir taktik sınavın beklediği konusunda uyardı. Gian Piero Gasperini'nin takımı, lig aşaması puan tablosunda 20. sırada olmasına rağmen, Donyell Malen'in dört gol attığı Parma karşısındaki 5-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere son beş maçında 19 gol atarak Paris'e geliyor.

"Alışık olduğumuzdan çok farklı bir maç olacak. Zor geçecek çünkü kendilerine özgü bir şekilde savunma yapan bir takımla karşılaşacağız," diyen Luis Enrique, PSGTV'ye şöyle konuştu: "Real Madrid'e karşı iki farkla öne geçtikten sonra maçı 4-3 kaybettiler. Manchester United'a karşı da aynı şey oldu ve 3-2 kaybettiler. Korkusuz oynayan bir takım, dolayısıyla kazanmak çok zor olacak."

Roma'daki 2011–12 sezonundan güzel anılar

Bu maç, Luis Enrique'yi Roma ile yeniden karşı karşıya getirecek. Enrique, Barcelona B'yi çalıştırdıktan sonra ilk A takım teknik direktörlüğü görevine Haziran 2011'de Roma'da başlamıştı. İtalya'nın başkentindeki tek sezonunda takımı Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya elenmiş, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamamasının ardından da görevinden ayrılmıştı. Buna rağmen İspanyol teknik direktör, o dönemden sevgiyle söz etti.

Luis Enrique, "15 yıl geçti. Benim için çok özeldi. Roma'daki yılıma dair güzel anılarım var," dedi. "Roma'yı ziyaret etme fırsatı bulduğum her seferinde harika hissediyorum. Muhteşem bir yer. İşler iyi de gidebilir, kötü de. Hayat böyle. Bunu kabullenmek gerekiyor. O döneme dair çok olumlu anılarım var."

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Gasperini ile rekabet yeniden başlıyor

Luis Enrique, Roma Teknik Direktörü Gasperini'ye duyduğu büyük hayranlığı da dile getirdi. Gasperini'nin 2011–12 sezonunda kısa bir süre Inter'i çalıştırdığı dönemde ikisi de İtalya'daydı. Enrique, Paris'teki teknik direktörlük mücadelesi öncesinde deneyimli İtalyan'ın kendine özgü taktik anlayışını övdü.

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Luis Enrique, "Çok deneyimli ve çok sevdiğim bir teknik direktör. Takımlarının kimliği ve oyun tarzı çok belirgin, alışık olduğumuzdan da çok farklı," diye açıkladı. "Ben Roma'dayken o Inter'deydi ve oradaki dönemi onun için iyi bitmedi. Ama seviyesini gösterdi. Üst düzey bir teknik direktör ve Gasperini'nin takımlarını görmek, bir teknik direktör olarak beni motive ediyor."

Tarihî Avrupa serileri sınanacak

PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 14 maçını kaybetmedi ve Lyon'un 2004 ile 2006 arasında kırdığı Fransa rekorunu egale etti. Paris ekibi ayrıca Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına karşı oynadığı son beş iç saha maçında da yenilmedi.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki son 33 deplasman maçının tamamında gol yiyen Roma karşısında alınacak bir galibiyet, Luis Enrique'ye kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarının grup aşamasında üst üste beş galibiyet kazandıracak.