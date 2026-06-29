Roma, 30 Haziran’a kadar transfer gelirleri elde etme zorunluluğu: Bahisçilere göre Ndicka ve Kone, takımdan ayrılmaya en yakın isimler

UEFA’nın belirlediği sınırlar içinde kalabilmek için 30 Haziran’a kadar yaklaşık 50 milyon sermaye kazancı kaydetmek gerekiyor. Roma’da kaotik günler yaşanıyor; yeni sportif direktör D’Amico, takımın gücünü çok fazla zayıflatmadan bütçeye uymak için alıcılar arıyor. Romano ve Baldanzi başta olmak üzere birkaç önemsiz isim bir yana, Roma’nın önemli bir oyuncu satışı yapması kaçınılmaz görünüyor: Better’ın uzmanlarına göre favori, 2,25 oranla Evan Ndicka; onu William Hill’de 2,30 oranla Manu Konè takip ediyor.





Her ikisi de DünyaKupası’nda mücadele ediyor; ancak Afrikalı savunma oyuncusu henüz sahaya çıkma fırsatı bulamazken, Fransız orta saha oyuncusu Irak karşısında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktığı gün herkesi ikna etti. Teknik direktör Gasperini’nin vazgeçilmez gördüğü iki oyuncu olanSvilar ve Wesley’in başkentten ayrılması ise daha zor görünüyor: ikisinin de ayrılmasına 3,50 oran veriliyor.