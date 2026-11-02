"Rol yapmakla suçlamıştı, ön çapraz bağı onu çökertti!" Mourinho'nun Mantilla ile dalga geçmesi başına patladı

Racing Santander, Real Madrid ile "El Sardinero" stadında oynanan karşılaşmada kaptanı Álvaro Mantilla'nın sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşadığının kesinleşmesiyle acı bir darbe aldı. Maçın yankıları Kylian Mbappé lehine verilen tartışmalı penaltıyla sınırlı kalmadı; José Mourinho'nun İspanyol defans oyuncusuna saha içinde tedavi görürken yaptığı hareketle de sürdü.

Mantilla, dizine aldığı ağır darbenin ardından ilk yarıda oyunu terk etmek zorunda kaldı. Bu sabah geçirdiği tıbbi tetkikler sakatlığın ciddiyetini ortaya koydu ve ön çapraz bağ yırtığı yaşadığını teyit etti.

Racing kulübü, resmi kanalları üzerinden oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıklarken, soyunma odasının liderlerinden ve 2026-2027 sezonunda takımın önemli unsurlarından biri olması nedeniyle sahadan uzak kalmasının takım içindeki rolünü etkilemeyeceğini de vurguladı.

Ancak tartışmanın odağında yalnızca sakatlık yoktu. Maç sırasında dolaşan görüntüler, Mourinho'nun meşhur "havuza atlama" işaretini yaptığını gösterdi. Bu hareket geniş çapta Mantilla'nın acılarının gerçekliğini sorgulayan ve oyuncunun sakatlanmış gibi davrandığı ya da tepkisini abarttığı imasını taşıyan bir davranış olarak yorumlandı.

Portekizli teknik direktöre yöneltilen eleştiriler, Racing kaptanının o işaretten birkaç an sonra dizindeki belirgin bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalmasının ve durumunun ciddiyetine dair sonradan gelen teyitlerin ardından daha da sertleşti. Mourinho'yu eleştirenler ayrıca Mantilla'nın penaltı talep etmediğine veya bir hakem kararına itiraz etmediğine, yalnızca acıları nedeniyle tedavi gördüğüne dikkat çekti.

Bu davranış, sosyal medya platformlarında bir eleştiri dalgasını ateşledi. Takipçiler bunu uygunsuz ve sportmenlik dışı olarak nitelendirdi; özellikle sakatlığın boyutunun sonradan ortaya çıkmasının ardından, sakat bir oyuncunun çektiği acının sorgulanmasının saha içindeki rekabetin sınırlarını aştığını değerlendirdi.

Bu sahne, Mourinho ile ilişkilendirilen daha önceki tartışmalı anları akıllara geri getirdi. Bunların arasında dönemin Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu olay ve Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde Lionel Messi ile 2006 yılında yaşadığı meşhur anlaşmazlık da yer alıyor.

O yılın şubat ayında, Asier del Horno'nun o dönem 18 yaşında olan Messi'ye yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görmesinin ardından Mourinho, Arjantinli yıldızı tepkisini abartmak ve İspanyol defans oyuncusunun atılmasına yol açmak için hakemi etkilemeye çalışmakla suçladı. O dönem bu olay, teknik direktörün oyuncu tarafından yapıldığını öne sürdüğü bir "tiyatro" olarak nitelediği eleştirilerle ilişkilendirildi.