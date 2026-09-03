Barcelona, geçen salı günü 5 oyuncuyu kadrosuna katarak yaz transfer dönemini kapattı. Sportif direktör Deco, bu takviyelerin ardından "finansal fair play" durumunun nasıl bir hal aldığını çok iyi biliyor; ayrıca Lewandowski, Rashford ve Ferran Torres gibi maaş bütçesinde de önemli bir yer kaplayan ayrılan oyuncuların bıraktığı boşluğu da hesaba katıyor.

İspanyol "Marca"gazetesine göre, bu faslın kapanmasının ardından sportif yönetim şimdi stratejik oyuncuları elde tutmaya odaklanmış durumda.

Barcelona, transfer dönemi açıkken sözleşme yenileme görüşmelerine girmek istemedi; çünkü o dönemde tüm çabalar oyuncu arayışına ve beklenen ayrılıkların düzenlenmesine yoğunlaşmıştı.

Sözleşme yenileme dönemi ise şimdi, transfer döneminin kapanmasının ardından başlıyor ve kulübün elde tutmak istediği 3 temel hedef bulunuyor: Marc Bernal, Hamza Abdülkerim ve Xavi Espart.

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Marc Bernal ile ise temaslar çoktan başladı. Deco, geçtiğimiz ağustos ayında, kulübün Rodri ile anlaşmasının hemen ardından oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.

Toplantının amacı, bir yandan İspanya Milli Takımı kaptanının gelişinin Bernal'in ilerlemesini engellemeyeceğini açıklamaktı, çünkü Barça'nın ona olan güveni son derece büyük; öte yandan ise sözleşmesini iyileştirip uzatmak için bir teklif sunmaktı.

Kulüp, 2029'a kadar imzalanmış olan sözleşmeyi iki yıl daha uzatmak istiyor. Ayrıca oyuncunun sergilediği mükemmel performans ışığında finansal koşullarını da iyileştirecek.

Barcelona, Bernal konusunda sürprizler yaşamak istemiyor ve gerek teknik kalitesi gerekse genç yaşı nedeniyle birçok kulübün onun hizmetlerini elde etmek için devasa meblağlar ödemeye hazır olduğunun farkında.

"Roket hızıyla gelişim"

Acil olarak iyileştirilmesi gereken bir diğer konu ise Hamza Abdülkerim ile ilgili. Mısırlı forvetin gelişimi roket hızıyla oldu. Geçen sezonun sonunda, forvet Mısır'ın Dünya Kupası kadrosuna girdikten sonra Barcelona 1,5 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde az dakika oynadı ancak son derece iyi bir izlenim bıraktı - "Marca"'ya göre - ve Barcelona ile yapılan hazırlıklar sırasında takımın en golcü oyuncusu oldu.

Bu süregelen gelişim karşısında, 15 milyon euro tutarındaki mevcut serbest kalma bedelinin artık geçerliliğini yitirdiği açık. Bu nedenle Deco, forvetin sözleşmesini iyileştirmek ve serbest kalma bedelini 150 milyon euroya çıkarmak için çalışacak.

Barcelona, Mısırlı oyuncuyu kulübe daha güçlü bir şekilde bağlamak ve bu sezon takımda üstleneceği rolü görmek istiyor. Zira o, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla rekabet ediyor; ayrıca Gabriel Jesus ile yapılan anlaşma da onun lehine değil.

Barcelona'nın sözleşmesini yenilemek istediği üçüncü isim ise Xavi Espart. Altyapı oyuncusu, sol bek mevkiine yerleştikten sonra hazırlık dönemi ve ligin ilk maçlarının en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi.

Katalan kulübü, sergilediği iyi seviyeye karşılık sözleşmesini iyileştirecek; ancak mevcut sözleşmesinin 2028'de sona erdiğinin unutulmaması gerekiyor. Bu nedenle yenileme çok uzun süre bekleyemez.

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