Rojo'dan Ibrahimovic'e: Senin derdin ne büyük burun? Kapa çeneni

Manchester United'ın eski oyuncusu, bir dönem takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic'le yaşadığı tartışmayı anlattı.

Kariyerini 'in Estudiantes takımında sürdüren Marcos Rojo, 2016-2018 yılları arasında 'da takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic'le yaşadığı tartışmanın sebebini açıkladı.

Ezequiel Lavezzi'nin kendisini Zlatan Ibrahimovic'le ilgili uyardığını belirten Rojo, Cielo Sports'a açıklamalarda bulundu.

Rojo "Onun her zaman topu kendisine atmamızı istediğini biliyordum ama maç esnasında pas istediğini görmeme rağmen, onun yerine topu Pogba'ya gönderdim. Sonrasında elini kaldırıp bana İspanyolca ve İngilizce bağırmaya başladı. Ben de ona 'Senin derdin ne büyük burun? Kapa çeneni' dedim. Beni yakalasa öldüreceğini biliyordum. Soyunma odasına gittiğimizde direkt olarak yanına gittim ve susmasını söyledim. Birbirimize hakaret etmeye başladık. Bütün takım arkadaşlarımız bizi izliyordu. Jose Mourinho ise ikimizin arasında bizi sakinleştirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Ibrahimovic ve Rojo'nun bulunduğu Manchester United, bu dönemde hem UEFA hem de Lig Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.