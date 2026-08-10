Sparta’nın Feyenoord’a 0-1’lik kıl payı yenilgisi, Eredivisie sezonunun geri kalanı için umut veriyor gibi görünse de teknik direktör Rogier Meijer’in kadrosunda şimdiden homurdanmalar yükseliyor. Bunun nedeni, onun mevkilerle oynamadaki dikkat çekici ve yaratıcı yaklaşımı.

Meijer, orta saha oyuncusu Ayoni Santos’u sol açıkta, kanat forvet Shunsuke Mito’yu 10 numara pozisyonunda ve savunmacı Marvin Young’ı ön liberoda görevlendirdi. Santos’un yeni serbest rolü fena sonuç vermemiş olsa da Young, Voetbal International’a oldukça eleştirel açıklamalarda bulundu.

Young’ın sert sözleri şöyle: “Açıkçası buna alışmak da istemiyorum, bundan pek memnun değilim. Orada daha sık oynamak gibi bir niyetim yok. Belki dışarıdan öyle görünmemiştir ama oyunumun içine iyi giremediğimi düşündüm. Takım adına kendimi tam olarak ortaya koyamadım.”

Young kendisini hâlâ saf bir savunmacı olarak görüyor, ancak merkezde şu anda Bruno Martins Indi ile Nick Verschuren görev yapıyor. “Son iki yıldır hiç girmediğim birçok durumun içine girdim. İki yıldır her şeyi stoper olarak oynadım. Şimdi böyle bir değişiklik yapmak tuhaf hissettiriyor. Ama elbette takım menfaatini her zaman kendi menfaatimin önünde tutarım.”

Young, hazırlık döneminde Sparta’da daha önce bir kez orta sahada görev almış olsa da ligin geri kalanında yeniden orada oynatılmamayı umuyor. “Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, umarım kalıcı bir şey değildir. Bunu yeterince açık ifade ettiğimi umuyorum, yoksa belki bir kez daha söylemem gerekir. Onun dışında bunu gerçekten hocaya sormanız lazım.”

Ancak Meijer, şimdilik kadrosundaki herhangi bir memnuniyetsizliği pek umursuyor gibi görünmüyor. Young’a verdiği sert mesaj şöyle: “Tabii ki teknik direktör seni nereye koyarsa orada oynamalısın. Aramızda herhangi bir tartışma falan yaşanmadı.”

Meijer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence yine de maçın yüzde 75’inde, topla da savunmada da stoperde oynadı. Onu orada daha sık kullanacak mıyım? Belki, buna zaman karar verecek. Biz profesyonellerle çalışıyoruz ve onların hazır olması gerekiyor.”