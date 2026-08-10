Sparta'nın Feyenoord'a 0-1'lik kıl payı yenilgisi, Eredivisie sezonunun geri kalanı için umut veriyor gibi görünse de, teknik direktör Rogier Meijer'in kadrosunda doğrudan homurdanmalar yükselmeye başladı. Bunun nedeni, onun mevkiler arasında yaptığı dikkat çekici ve yaratıcı kaydırmalar.

Örneğin orta saha oyuncusu Ayoni Santos'u sol kanatta, kanat oyuncusu Shunsuke Mito'yu 10 numara pozisyonunda ve savunmacı Marvin Young'ı ön libero olarak görevlendirdi. Santos'un yeni serbest rolü fena sonuç vermemiş olsa da, Young Voetbal International'a yaptığı açıklamada dikkat çekici biçimde eleştirel konuştu.

Young'ın sert sözleri şöyle: “Açıkçası buna alışmak da istemiyorum, bundan kesinlikle memnun değilim. Orada daha sık oynamak gibi bir niyetim yok. Belki dışarıdan öyle görünmedi ama oyunumun içine iyi girebildiğimi düşünmüyorum. Takım için kendimi gerçekten ortaya koyamadım.”

Young, kendisini hâlâ saf bir savunmacı olarak görüyor ancak merkeze şu anda Bruno Martins Indi ile Nick Verschuren yerleştirilmiş durumda. “Son iki yılda hiç girmediğim birçok durumun içine girdim. İki yıl boyunca her şeyi stoper olarak oynadım. Şimdi bu değişikliği yapmak farklı hissettiriyor. Ama tabii ki takımın çıkarını her zaman kendi çıkarımın önünde tutarım.”

Young, hazırlık döneminde Sparta'da daha önce de bir kez orta sahada görev almış olsa da, ligin devamında oraya bir daha yerleştirilmemesini umuyor. “Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, umarım kalıcı bir şey değildir. Bunu yeterince net ifade ettiğimi umuyorum, yoksa belki bir daha yapmam gerekir. Onun dışında bunu gerçekten hocaya sormanız lazım.”

Ancak Meijer, şimdilik kadrosundaki herhangi bir memnuniyetsizliği pek umursamıyor gibi görünüyor. Young'a verdiği sert mesaj şöyle: “Sonuçta teknik direktör seni nereye koyarsa orada oynaman gerekir. Aramızda herhangi bir tartışma ya da benzeri bir şey yaşanmadı.”

Meijer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence yine de maçın yüzde 75'inde, topla da savunmada da, stoperde oynadı. Onu orada daha sık kullanacak mıyım? Belki, ამას zaman gösterecek. Profesyonellerle çalışıyoruz ve onların hazır olması gerekir.”