Rogers’ın tokatından sonra… Arsenal, ağır toplardan bir bedelsiz transferle karşılık verdi

İngiliz kulübü Arsenal, Fransız stoper William Saliba’nın sırtındaki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişelerin artması üzerine, milli defans oyuncusu John Stones’u bedelsiz bir acil çözüm olarak kadrosuna katmayı değerlendiriyor.

İngiliz "The Sun" gazetesi Pazar günü, Arsenal'in 25 yaşındaki Saliba'nın sakatlığının ciddiyetini henüz değerlendirmemiş olduğunu, ancak oyuncunun Fransa'nın İspanya'ya yenildiği Dünya Kupası yarı final maçında artık dayanamayacağı kronik ağrılar nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasının ardından, 5 aya kadar sahalardan uzak kalabileceğine dair endişeler olduğunu bildirdi.

Bu gelişme, Premier Lig şampiyonunu, 10 yılını Manchester City'de geçirdikten sonra geçtiğimiz Haziran sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki serbest oyuncu Stones'a yönelmeye itti.

Stones, daha önce Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcısıyken birlikte çalışmış olduğu teknik direktör Mikel Arteta için ideal bir seçenek olarak görülüyor; bu da Arteta’ya İngiliz stoperin yetenekleri ve teknik özellikleri hakkında derinlemesine bir bilgi birikimi sağlıyor.

Stones, Hırvatistan ile oynanan açılış maçında dalgalı bir performans sergilemesine rağmen, Dünya Kupası eleme turlarında dikkat çekici bir performans gösterdi; Norveç ile oynanan çeyrek final ve Arjantin ile oynanan yarı final maçlarında ilk 11’de yer alarak, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi temsil eden ilk serbest oyuncu oldu.

Turnuvanın sona ermesinin ardından, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen ilginin ortasında Stones ve menajerlerinin mevcut seçeneklerini değerlendirmeleri bekleniyor. Özellikle bu sezon Manchester City’de Kasım ayından bu yana sadece 4 maçta ilk 11’de forma giymesi nedeniyle sınırlı süre alması, gelecekteki transfer kararında belirleyici faktör olacak gibi görünüyor.

Arsenal’in Stones’a yönelmesi, transfer piyasasında aldığı ağır darbenin ardından geldi. Kulüp, uzun süredir hedeflediği Morgan Rogers’ı, Aston Villa’dan rakibi Chelsea’ye 117 milyon sterlin karşılığında kaptırmış ve Rogers, Blues tarihinin en pahalı İngiliz futbolcusu olmuştu. Stones’un yarın Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.