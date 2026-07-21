John Stones, İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği dikkat çekici performansın ardından serbest futbolcu konumuna geldi. Bu durum, mevcut transfer döneminde savunma hatlarını güçlendirmeye çalışan Chelsea ve Arsenal kulüplerinin ilgisini çekti.

Stones, Chelsea yönetiminin masasında güçlü bir şekilde değerlendirilen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, "Blues"u tek bir transfer için Arsenal ile yeniden doğrudan bir rekabete sokabilir. Oyuncunun bedelsiz transfere açık hale gelmesi, Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından gerçekleşti. Geçen sezon az forma şansı bulmasına rağmen, "Üç Aslanlar" milli takımıyla Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu güçlü performansın ardından hisseleri belirgin şekilde yükseldi.

32 yaşındaki oyuncu, Manchester'da kupalarla dolu bir on yıl boyunca elde ettiği geniş Premier Lig tecrübesine sahip. Bu da onu birçok İngiliz ve Avrupa kulübünün radarına soktu.

Hafta sonu ortaya çıkan haberler, takımın savunmacısı William Saliba'nın Dünya Kupası'nda maruz kaldığı sırt sakatlığı nedeniyle beş aya kadar sürebilecek bir yokluk endişesi ortasında, Arsenal'in Stones'u kadrosuna katma isteğini gözler önüne sermişti. Buna karşılık İngiliz "Mirror" gazetesi, Chelsea'nin de yönetimin kadroyu hazır ve doğrudan tecrübeye sahip isimlerle güçlendirme isteğini karşılamak amacıyla oyuncuyla anlaşmaya çalıştığını yazdı.

Chelsea, bu yaz takımdan ayrılacak isimlerin hareketine bağlı olarak iki yeni savunmacı transfer etmeye çalışıyor ve şu anda savunmacı Maxence Lacroix konusunda Crystal Palace ile görüşmeler yürütüyor. Ancak 26 yaşındaki Fransız savunmacının transferinin bedeli 55 milyon sterline ulaşabilir. Bu rakam, Chelsea yönetiminin oyuncu için belirlediği mali değerlemenin üzerinde.

İki Londra kulübünün önümüzdeki haftalarda Stones'un transferini sonuçlandırmak için resmi bir rekabete girmesi durumunda, İngiliz savunmacı, Morgan Rogers'ın ardından iki kulübün bu yaz peşine düştüğü "Üç Aslanlar" milli takımından ikinci yıldız olacak.

Arsenal ve Chelsea, dev bir mali bedel karşılığında transfer olması beklenen Aston Villa yıldızına uzun süredir ilgi gösteriyordu. Geçtiğimiz haftalarda transferi bitirmede Arsenal en güçlü aday olmasına rağmen, Chelsea Aston Villa ile 117 milyon sterlinlik bir transfere ulaşarak yarışı lehine sonuçlandırmayı başardı.

Raporlar, Arsenal'in geçen sezon çeşitli kulvarlarda 55 maçta 14 gol atıp 12 asist yapan Rogers'a yaklaşık 80 milyon sterlinlik bir değer biçtiğini ve oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifi 100 milyon sterline yükseltme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. Ancak Elliot Anderson'ın 116 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transferinin ardından Aston Villa'nın taleplerinin artması, Chelsea'yi istenen bedeli karşılamaya ve yaz transfer döneminin en büyük transferi olabilecek anlaşmayı sonuçlandırmaya itti.