Rodrygo: Olaylar beklediğimden daha hızlı gelişti

Real Madrid’in genç yıldızı Rodrygo, kariyerine İspanyol ekipte devam etmek istediğini belirtti.

’in Santos’tan büyük umutlarla kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Rodrygo, 2019-2020 sezonunda İspanyol devin formasını giydiği maçlarda göz dolduran performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

25 Eylül 2019 tarihinde oynanan ve Real Madrid’in 2-0 kazandığı Osasuna maçıyla ilk kez sahaya Brezilyalı oyuncu, 4’ü 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı toplam 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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AS’a konuşan genç oyuncu “Real Madrid ile çıktığım bu yoldan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Rodrygo “Her şey daha iyiye gidiyor. Olaylar beklediğimden daha hızlı gelişti. Umarım bu durum bu şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

Alışma sürecinin kolay geçtiğinden bahseden Brezilyalı genç yıldız “Adapte olmak için fazla bir şey yapmama gerek kalmadı. Çünkü buradaki diğer Brezilyalı oyuncular, ülkeye ve Madrid’e alışmam için gerekli bütün yardımları yaptılar. Madrid’i çok seviyorum” dedi.