Rodrigo Tello: Ronaldo rekabetçiliği ile Jordan'ı anımsatıyor

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Rodrigo Tello, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Sporting'de ile beraber forma giyen Rodrigo Tello, Portekizli yıldızı basketbol efsanesi Michael Jordan'la kıyasladı.

Tello, Record'a verdiği demeçte, Ronaldo'nun gençlik yıllarından itibaren hiçbir zaman pes etmeme ve azimle çalışma gibi özelliklerinin, Jordan'ın hayat tarzına benzediğini söyledi:

"Onun gibi olağanüstü biriyle takım arkadaşı olma fırsatı yakaladım. O dönemde Ronaldo'nun mentalitesi, yaşıtlarıa göre tamamen farklıydı. Langırt oynarken, en iyisiydi. Bilardo oynarken, en iyisiydi. Ağırlık çalışırdık ve en fazla ağırlığı o kaldırırdı. Ronaldo bana, her alandaki rekabetçi yapısıyla Michael Jordan'ı anımsatıyor. Maç günü bile kişisel antrenmanını yapardı."

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Tello, Portekizli oyuncuyla aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirtirken, "Eşim doğum günümde bana imzalı Ronaldo forması hediye etti. Nasıl elde ettiğine dair hiçbir fikrim yok!" yorumunda bulundu.